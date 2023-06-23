В Перми ищут квартиру в пятиэтажке для съемок драматического фильма

Съемочная группа фильма «Вы меня видели?» снимет квартиру в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, хрущевка, вторичное жилье, пятиэтажки
Вид из окон должен выходить на другие дома Фото:

Кинокомпания «СТУДИЯ+1» ищет локацию для съемок детективной драмы «Вы меня видели?» в Перми. Съемочной группе нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.

«Пермская кинокомиссия совместно с кинокомпанией „СТУДИЯ+1“ в поисках квартиры для съемок проекта „Вы меня видели?“ нужна квартира в пятиэтажке на четвертом или пятом этаже. Простой интерьер кухни», — сообщает кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в объявлении уточняется, что вид из окон обязательно должен быть на жилые дома. Квартира нужна только на один вечер. Съемки запланированы на начало сентября. Хозяину квартиры обещают оплатить ее аренду.

Фильм «Вы меня видите?» рассказывает историю семьи из четырех человек, в которой пропадает младшая дочь. Мать не может справиться с потерей и организует поездку, чтобы ее отыскать. В это время из семьи сбегает старшая дочь.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут дом для съемок фильма в жанре роуд-муви. Съемки пройдут в августе и сентябре.

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Кинокомпания «СТУДИЯ+1» ищет локацию для съемок детективной драмы «Вы меня видели?» в Перми. Съемочной группе нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней. «Пермская кинокомиссия совместно с кинокомпанией „СТУДИЯ+1“ в поисках квартиры для съемок проекта „Вы меня видели?“ нужна квартира в пятиэтажке на четвертом или пятом этаже. Простой интерьер кухни», — сообщает кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также в объявлении уточняется, что вид из окон обязательно должен быть на жилые дома. Квартира нужна только на один вечер. Съемки запланированы на начало сентября. Хозяину квартиры обещают оплатить ее аренду. Фильм «Вы меня видите?» рассказывает историю семьи из четырех человек, в которой пропадает младшая дочь. Мать не может справиться с потерей и организует поездку, чтобы ее отыскать. В это время из семьи сбегает старшая дочь. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищут дом для съемок фильма в жанре роуд-муви. Съемки пройдут в августе и сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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