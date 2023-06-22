22 июня 2023

Жителя Снежинска наказали за оскорбление мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Мировой судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей Фото:

В Снежинске Челябинской области местному жителю назначили наказание в виде штрафа за оскорбление мэра города Андрея Пульникова. Об этом URA.RU сообщил 23 июня источник в Снежинске.

«Глава Снежинска Пульников обратился в полицию из-за оскорбительного в отношении его комментария, размещенного под постом на личной страничке в соцсети „ВКонтакте“. Комментарий оставил Михаил Ковалев, суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — уточнил источник.

Корреспонденту URA.RU мировой судья участка №3 Снежинска, который рассматривал дело Ковалева, отказался давать какую-либо информацию. На сайте суда указано, что мужчина привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично с использованием интернета). Постановление суда не вступило в законную силу. До пресс-службы администрации дозвониться не удалось.

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В Снежинске Челябинской области местному жителю назначили наказание в виде штрафа за оскорбление мэра города Андрея Пульникова. Об этом URA.RU сообщил 23 июня источник в Снежинске. «Глава Снежинска Пульников обратился в полицию из-за оскорбительного в отношении его комментария, размещенного под постом на личной страничке в соцсети „ВКонтакте“. Комментарий оставил Михаил Ковалев, суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей», — уточнил источник. Корреспонденту URA.RU мировой судья участка №3 Снежинска, который рассматривал дело Ковалева, отказался давать какую-либо информацию. На сайте суда указано, что мужчина привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично с использованием интернета). Постановление суда не вступило в законную силу. До пресс-службы администрации дозвониться не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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