Екатеринбург отжигает на «Ночь музыки». Онлайн-трансляция

Екатеринбург отжигает на «Ночь музыки». Онлайн-трансляция
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, музыкальный фестиваль, ural music night, umn, фестиваль ночь музыки
Ural Music Night проходит 23 июня Фото:

В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Ночи музыки», который будет длиться с вечера 23 до утра 24 июня. Более чем на 100 площадках выступят свыше 2500 артистов. Чем живет город и как проходит самый масштабный фестиваль Урала — в онлайн-трансляции URA.RU.

Ночь музыки 2023. Екатеринбург
Фото:
Ночь музыки 2023. Екатеринбург
Фото:
Ночь музыки 2023. Екатеринбург
Фото:
Ночь музыки 2023. Екатеринбург
Фото:
Ночь музыки 2023. Екатеринбург
Фото:

17:43 23.06.2023 На Плотинке уже начали собираться горожане. Начало мероприятий запланировано на 18:00

17:25 23.06.2023 В стенах Уральской специальной музыкальной школы официально открыли «Ночь музыки». На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

Евгений Горенбург принял участие в открытии фестиваля
Евгений Горенбург принял участие в открытии фестиваля
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16:50 23.06.2023 Первые концерты уже начались. Во дворе окружного Дома офицеров свои композиции исполняет Вадим Самойлов. Несмотря на день, толпы поклонников уже окружили сцену ОДО

Гости города фотографируются на память
Гости города фотографируются на память
Фото:

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В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Ночи музыки», который будет длиться с вечера 23 до утра 24 июня. Более чем на 100 площадках выступят свыше 2500 артистов. Чем живет город и как проходит самый масштабный фестиваль Урала — в онлайн-трансляции URA.RU. 17:43 23.06.2023 На Плотинке уже начали собираться горожане. Начало мероприятий запланировано на 18:00 17:25 23.06.2023 В стенах Уральской специальной музыкальной школы официально открыли «Ночь музыки». На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. 16:50 23.06.2023 Первые концерты уже начались. Во дворе окружного Дома офицеров свои композиции исполняет Вадим Самойлов. Несмотря на день, толпы поклонников уже окружили сцену ОДО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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