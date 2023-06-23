Екатеринбург отжигает на «Ночь музыки». Онлайн-трансляция

Ural Music Night проходит 23 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Ночи музыки», который будет длиться с вечера 23 до утра 24 июня. Более чем на 100 площадках выступят свыше 2500 артистов. Чем живет город и как проходит самый масштабный фестиваль Урала — в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

17:43 На Плотинке уже начали собираться горожане. Начало мероприятий запланировано на 18:00

17:25 В стенах Уральской специальной музыкальной школы официально открыли «Ночь музыки». На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

Евгений Горенбург принял участие в открытии фестиваля Фото: Московец Илья © URA.RU

16:50 Первые концерты уже начались. Во дворе окружного Дома офицеров свои композиции исполняет Вадим Самойлов. Несмотря на день, толпы поклонников уже окружили сцену ОДО