В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Ночи музыки», который будет длиться с вечера 23 до утра 24 июня. Более чем на 100 площадках выступят свыше 2500 артистов. Чем живет город и как проходит самый масштабный фестиваль Урала — в онлайн-трансляции URA.RU.
17:4323.06.2023 На Плотинке уже начали собираться горожане. Начало мероприятий запланировано на 18:00
17:2523.06.2023 В стенах Уральской специальной музыкальной школы официально открыли «Ночь музыки». На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.
Евгений Горенбург принял участие в открытии фестиваля
В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Ночи музыки», который будет длиться с вечера 23 до утра 24 июня. Более чем на 100 площадках выступят свыше 2500 артистов. Чем живет город и как проходит самый масштабный фестиваль Урала — в онлайн-трансляции URA.RU. 17:43 23.06.2023 На Плотинке уже начали собираться горожане. Начало мероприятий запланировано на 18:00 17:25 23.06.2023 В стенах Уральской специальной музыкальной школы официально открыли «Ночь музыки». На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. 16:50 23.06.2023 Первые концерты уже начались. Во дворе окружного Дома офицеров свои композиции исполняет Вадим Самойлов. Несмотря на день, толпы поклонников уже окружили сцену ОДО