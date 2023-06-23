Экс-вор в законе Трофа собирает команду пиарщиков

Соратники Трофы были пойманы на криминальных схемах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший свердловский вор в законе Андрей Трофимов (Трофа) проводит встречи с адвокатами и специалистами медиарынка, чтобы проводить выгодные себе PR-кампании. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Трофа уже не первую неделю налаживает контакты с адвокатами и людьми из PR-сферы. Такая активность замечена впервые. Есть основания считать, что ему сейчас выгодно продвигать некоторые бизнес-направления и некоторых личностей. Похоже, что он сколачивает целую команду людей, которые будут обелять тех, кого ему выгодно, в информационном поле», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что Трофимов действует в законном поле, и адвокаты, как и пиарщики, ему пригодятся не в криминальных начинаниях. При этом среди связанных с ними лиц есть те, кто ранее защищал уголовников и подозреваемых в махинациях. О точных планах бывшего вора в законе ничего неизвестно даже близким друзьям, поделился инсайдер.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Андрея Трофимова. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Ранее URA.RU сообщало о криминальных схемах сторонников Трофы. Один из них отправлен в колонию на 3,5 года, однако после этого обжаловал приговор и пытается освободиться.