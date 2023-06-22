Губернатор ХМАО отправила в отставку первого зама

Первый вице-губернатор Охлопков уволился из правительства ХМАО

Алексей Охлопков покинул пост первого зама губернатора Комаровой Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала заявление об отставке своего первого заместителя Алексея Охлопкова, курировавшего финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа. Его должность получил вице-губернатор Алексей Забозлаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Губернатор ХМАО Комарова отправила в отставку своего первого зама Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Забозлаев. Охлопков уволился по собственному желанию», — прокомментировал инсайдер.

Слухи о скорой отставке Охлопкова муссировались последние несколько месяцев. Информаторы URA.RU отмечают, что первый зам не оправдал надежд губернатора, поскольку так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий Covid-19.

Корреспондент направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о возможной скорой отставке Охлопкова. Инсайд подтвердился.