Губернатор ХМАО отправила в отставку первого зама

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала заявление об отставке своего первого заместителя Алексея Охлопкова, курировавшего финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа. Его должность получил вице-губернатор Алексей Забозлаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Губернатор ХМАО Комарова отправила в отставку своего первого зама Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Забозлаев. Охлопков уволился по собственному желанию», — прокомментировал инсайдер.
Слухи о скорой отставке Охлопкова муссировались последние несколько месяцев. Информаторы URA.RU отмечают, что первый зам не оправдал надежд губернатора, поскольку так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий Covid-19.
Корреспондент направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о возможной скорой отставке Охлопкова. Инсайд подтвердился.
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