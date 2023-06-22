22 июня 2023

Губернатор ХМАО отправила в отставку первого зама

Первый вице-губернатор Охлопков уволился из правительства ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Комитеты. 24 сентября 2014, охлопков алексей
Алексей Охлопков покинул пост первого зама губернатора Комаровой Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала заявление об отставке своего первого заместителя Алексея Охлопкова, курировавшего финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа. Его должность получил вице-губернатор Алексей Забозлаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Губернатор ХМАО Комарова отправила в отставку своего первого зама Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Забозлаев. Охлопков уволился по собственному желанию», — прокомментировал инсайдер.

Слухи о скорой отставке Охлопкова муссировались последние несколько месяцев. Информаторы URA.RU отмечают, что первый зам не оправдал надежд губернатора, поскольку так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий Covid-19.

Корреспондент направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о возможной скорой отставке Охлопкова. Инсайд подтвердился.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала заявление об отставке своего первого заместителя Алексея Охлопкова, курировавшего финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа. Его должность получил вице-губернатор Алексей Забозлаев. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Губернатор ХМАО Комарова отправила в отставку своего первого зама Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Забозлаев. Охлопков уволился по собственному желанию», — прокомментировал инсайдер. Слухи о скорой отставке Охлопкова муссировались последние несколько месяцев. Информаторы URA.RU отмечают, что первый зам не оправдал надежд губернатора, поскольку так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий Covid-19. Корреспондент направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о возможной скорой отставке Охлопкова. Инсайд подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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