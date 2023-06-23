Вдова Шатунова одобрила идею памятника артисту в Москве

23 июня 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Памятник в честь Юрий Шатунова будет поставлен на месте, где снимался клип «Белый розы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана одобрила идею фанатов установить памятник в честь ее мужа. Также она не против присвоить имя певца безымянному скверу в центре Москвы рядом со станцией метро «Цветной бульвар». «Я поддерживаю любую инициативу поклонников по присвоению имени Юрия Шатунова скверам и улицам, по установке памятников», — сообщила вдова музыканта в беседе с газетой «Аргументы и Факты». Уточняется, что памятник будет находиться на месте, где был снят клип на песню «Белые розы». По мнению Светланы, памятник в честь артиста нужно установить еще на его малой родине в городе Кумертау. «Если обсуждать еще и памятник на этом месте, то лично я вижу фигуру Юры в этом сквере рядом с детской площадкой на байке. Таким, как на знаменитом фото конца 1980-х годов — шальным, с его незабываемой улыбкой!», — поделилась своим мнением вдова. Ранее 23 июня 2022 года стало известно, что Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта. Ем было 48 лет. Его пиар-менеджер сообщил, что певец умер в машине скорой помощи. Артист находился в частном доме в подмосковном «Домодедово», когда ему стало плохо, затем его отвезли в Домодедовскую больницу. Однако спасти его не удалось.

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана одобрила идею фанатов установить памятник в честь ее мужа. Также она не против присвоить имя певца безымянному скверу в центре Москвы рядом со станцией метро «Цветной бульвар». «Я поддерживаю любую инициативу поклонников по присвоению имени Юрия Шатунова скверам и улицам, по установке памятников», — сообщила вдова музыканта в беседе с газетой «Аргументы и Факты». Уточняется, что памятник будет находиться на месте, где был снят клип на песню «Белые розы». По мнению Светланы, памятник в честь артиста нужно установить еще на его малой родине в городе Кумертау. «Если обсуждать еще и памятник на этом месте, то лично я вижу фигуру Юры в этом сквере рядом с детской площадкой на байке. Таким, как на знаменитом фото конца 1980-х годов — шальным, с его незабываемой улыбкой!», — поделилась своим мнением вдова. Ранее 23 июня 2022 года стало известно, что Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта. Ем было 48 лет. Его пиар-менеджер сообщил, что певец умер в машине скорой помощи. Артист находился в частном доме в подмосковном «Домодедово», когда ему стало плохо, затем его отвезли в Домодедовскую больницу. Однако спасти его не удалось.