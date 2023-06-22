Губернатор ХМАО Комарова нашла замену ушедшему заму и обновила экономический блок

Губернатор Наталья Комарова полностью обновила экономический блок правительства Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова нашла замену своему бывшему заместителю — ушедшему в структуру корпорации «ВЭБ.РФ» Роману Генкелю. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, а генеральным директором Фонда развития Югры стал Роман Колупаев, прежде возглавлявший окружной Фонд поддержки предпринимательства.

«Губернатор Комарова нашла замену ушедшему в ВЭБ.РФ заму Генкелю. Пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Афанасьев. Вместо него генеральным директором Фонда развития Югры назначен Роман Колупаев. Прежде он возглавлял окружной Фонд поддержки предпринимательства», — сообщает инсайдер.

Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО согласовала отставку своего первого зама Алексея Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Алексей Забозлаев.