22 июня 2023

Губернатор ХМАО Комарова нашла замену ушедшему заму и обновила экономический блок

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова полностью обновила экономический блок правительства Югры Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова нашла замену своему бывшему заместителю — ушедшему в структуру корпорации «ВЭБ.РФ» Роману Генкелю. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, а генеральным директором Фонда развития Югры стал Роман Колупаев, прежде возглавлявший окружной Фонд поддержки предпринимательства.

«Губернатор Комарова нашла замену ушедшему в ВЭБ.РФ заму Генкелю. Пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Афанасьев. Вместо него генеральным директором Фонда развития Югры назначен Роман Колупаев. Прежде он возглавлял окружной Фонд поддержки предпринимательства», — сообщает инсайдер.

Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО согласовала отставку своего первого зама Алексея Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Алексей Забозлаев.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова нашла замену своему бывшему заместителю — ушедшему в структуру корпорации «ВЭБ.РФ» Роману Генкелю. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, а генеральным директором Фонда развития Югры стал Роман Колупаев, прежде возглавлявший окружной Фонд поддержки предпринимательства. «Губернатор Комарова нашла замену ушедшему в ВЭБ.РФ заму Генкелю. Пост директора депэкономразвития и вице-губернатора получил экс-директор Фонда развития Югры Афанасьев. Вместо него генеральным директором Фонда развития Югры назначен Роман Колупаев. Прежде он возглавлял окружной Фонд поддержки предпринимательства», — сообщает инсайдер. Журналист агентства направил запрос в департамент внутренней политики Югры. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО согласовала отставку своего первого зама Алексея Охлопкова. Его пост занял вице-губернатор Алексей Забозлаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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