В курганском правительстве объяснили, зачем создают новый совет

В Курганской области новый совет займется повышением качества услуг

Курганские власти определили задачи нового совета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области новый совет будет решать вопросы повышения качества жизни в регионе и внедрять специальный стандарт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«Совет [по улучшению качества жизни] формируется в целях эффективного решения вопросов повышения качества жизни через механизмы улучшения услуг в соцсфере. А также внедрения в Курганской области регионального социального стандарта», — говорится в ответе властей. Дата первого заседания будет определена после принятия соответствующего постановления.

Ранее URA.RU писало, что новый совет возглавит губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также в совет войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. Советы создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ).