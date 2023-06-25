25 июня 2023
24 июня 2023

В курганском правительстве объяснили, зачем создают новый совет

В Курганской области новый совет займется повышением качества услуг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
Курганские власти определили задачи нового совета Фото:

В Курганской области новый совет будет решать вопросы повышения качества жизни в регионе и внедрять специальный стандарт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«Совет [по улучшению качества жизни] формируется в целях эффективного решения вопросов повышения качества жизни через механизмы улучшения услуг в соцсфере. А также внедрения в Курганской области регионального социального стандарта», — говорится в ответе властей. Дата первого заседания будет определена после принятия соответствующего постановления.

Ранее URA.RU писало, что новый совет возглавит губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также в совет войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. Советы создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области новый совет будет решать вопросы повышения качества жизни в регионе и внедрять специальный стандарт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Совет [по улучшению качества жизни] формируется в целях эффективного решения вопросов повышения качества жизни через механизмы улучшения услуг в соцсфере. А также внедрения в Курганской области регионального социального стандарта», — говорится в ответе властей. Дата первого заседания будет определена после принятия соответствующего постановления. Ранее URA.RU писало, что новый совет возглавит губернатор Курганской области Вадим Шумков. Также в совет войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. Советы создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...