Курганский губернатор возглавит совет, который займется благополучием людей

05 июня 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Совет создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В Курганской области создают совет по улучшению качества жизни. Его возглавит губернатор Шумков. В совет, который займется проектами, направленными на благополучие жизни, войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты», — сообщили инсайдеры. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о работе нового совета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумкова просили возобновить работу совета политических партий. С такой инициативой выступили представители курганской ЛДПР. В курганском правительстве подчеркнули, что готовы собрать совет, если в этом будет необходимость.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Совет создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В Курганской области создают совет по улучшению качества жизни. Его возглавит губернатор Шумков. В совет, который займется проектами, направленными на благополучие жизни, войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты», — сообщили инсайдеры. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о работе нового совета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумкова просили возобновить работу совета политических партий. С такой инициативой выступили представители курганской ЛДПР. В курганском правительстве подчеркнули, что готовы собрать совет, если в этом будет необходимость.