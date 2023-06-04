04 июня 2023
03 июня 2023

Курганский губернатор возглавит совет, который займется благополучием людей

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Совет создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В Курганской области создают совет по улучшению качества жизни. Его возглавит губернатор Шумков. В совет, который займется проектами, направленными на благополучие жизни, войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты», — сообщили инсайдеры. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о работе нового совета. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумкова просили возобновить работу совета политических партий. С такой инициативой выступили представители курганской ЛДПР. В курганском правительстве подчеркнули, что готовы собрать совет, если в этом будет необходимость.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавит региональный совет по улучшению качества жизни. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Совет создают по распоряжению Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В Курганской области создают совет по улучшению качества жизни. Его возглавит губернатор Шумков. В совет, который займется проектами, направленными на благополучие жизни, войдут замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова, председатель региональной общественной палаты Михаил Белоусов, предприниматели, ученые, эксперты», — сообщили инсайдеры. Подобные советы действуют в Башкортостане, Мордовии, Хабаровском крае, ЯНАО, на Камчатке и других регионах. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать подробности о работе нового совета. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумкова просили возобновить работу совета политических партий. С такой инициативой выступили представители курганской ЛДПР. В курганском правительстве подчеркнули, что готовы собрать совет, если в этом будет необходимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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