Котова призвала жителей принимать участие в субботниках Фото: Анастасия Львова © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова 23 июня приняла участие в городском субботнике «Челябинск — чистый город». Уборка проводилась на маршруте будущей эко-тропы, сообщает корреспондент URA.RU.

«Четвертый год работаем под девизом: „Челябинск — чистый город“. Жители города могут провести аналогичные субботники у жилых домов, в скверах или на прогулочных зонах. Самое лучшее — не мусорить в зоне лесов, парков, скверов. Тогда у нас в городе точно будет чисто и не нужно будет проводить субботники», — заявила Котова корреспонденту URA.RU.

Во время уборки в лесополосе были обнаружены несанкционированные свалки строительного мусора и автомобильных шин. Они вывезены на полигон. Котова сообщила, что за летний период состоится еще несколько подобных субботников.