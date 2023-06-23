Мэр Челябинска приняла участие в субботнике. Видео

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Мэр Челябинска Наталья Котова на субботнике
Котова призвала жителей принимать участие в субботниках Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова 23 июня приняла участие в городском субботнике «Челябинск — чистый город». Уборка проводилась на маршруте будущей эко-тропы, сообщает корреспондент URA.RU.

«Четвертый год работаем под девизом: „Челябинск — чистый город“. Жители города могут провести аналогичные субботники у жилых домов, в скверах или на прогулочных зонах. Самое лучшее — не мусорить в зоне лесов, парков, скверов. Тогда у нас в городе точно будет чисто и не нужно будет проводить субботники», — заявила Котова корреспонденту URA.RU.

Во время уборки в лесополосе были обнаружены несанкционированные свалки строительного мусора и автомобильных шин. Они вывезены на полигон. Котова сообщила, что за летний период состоится еще несколько подобных субботников.

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Глава Челябинска Наталья Котова 23 июня приняла участие в городском субботнике «Челябинск — чистый город». Уборка проводилась на маршруте будущей эко-тропы, сообщает корреспондент URA.RU. «Четвертый год работаем под девизом: „Челябинск — чистый город“. Жители города могут провести аналогичные субботники у жилых домов, в скверах или на прогулочных зонах. Самое лучшее — не мусорить в зоне лесов, парков, скверов. Тогда у нас в городе точно будет чисто и не нужно будет проводить субботники», — заявила Котова корреспонденту URA.RU. Во время уборки в лесополосе были обнаружены несанкционированные свалки строительного мусора и автомобильных шин. Они вывезены на полигон. Котова сообщила, что за летний период состоится еще несколько подобных субботников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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