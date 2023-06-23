Турчак предложил президенту упростить закупку и производство беспилотников

23 июня 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Турчак представил Путину уже пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину комплекс мер, направленный на упрощение процедуры закупки и производства беспилотников для армии. Эта инициатива стала частью пятого доклада рабочей группы Путину. Среди других предложений: изменение процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО и расширение перечня категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий. Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Фото: пресс-служба «Единой России» «Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». В докладе Путину Турчак также отметил, что сократилось число обращений по вопросам выплат и льгот семьям участников спецоперации. Однако остаются проблемы с материально-техническим обеспечением военнослужащих. Чтобы их решить, Турчак предложил единоразово заплатить по 95 тысяч рублей военнослужащим, которые заключали краткосрочные контракты и впоследствии продлевали их. Турчак также предложил изменить процедуру начисления оплаты и перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для тех военных, кто долгое время находится на фронте. В доклад попали и предложения по расширению категорий, которые могут получить статус ветерана. Число обращений по вопросам выплат и льгот семьям участников спецоперации сократилось Фото: пресс-служба «Единой России» Кроме того, Турчак предложил расширить список выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели. Также в доклад вошли вопросы касательно вступления в наследство, если извещение о гибели военного проходит с большим опозданием. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон для рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. В документ также вошли тезисы касательно статуса ветерана для ополченцев Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину комплекс мер, направленный на упрощение процедуры закупки и производства беспилотников для армии. Эта инициатива стала частью пятого доклада рабочей группы Путину. Среди других предложений: изменение процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО и расширение перечня категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий. «Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», — рассказал Андрей Турчак. Его слова приводит официальный сайт «Единой России». В докладе Путину Турчак также отметил, что сократилось число обращений по вопросам выплат и льгот семьям участников спецоперации. Однако остаются проблемы с материально-техническим обеспечением военнослужащих. Чтобы их решить, Турчак предложил единоразово заплатить по 95 тысяч рублей военнослужащим, которые заключали краткосрочные контракты и впоследствии продлевали их. Турчак также предложил изменить процедуру начисления оплаты и перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для тех военных, кто долгое время находится на фронте. В доклад попали и предложения по расширению категорий, которые могут получить статус ветерана. Кроме того, Турчак предложил расширить список выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели. Также в доклад вошли вопросы касательно вступления в наследство, если извещение о гибели военного проходит с большим опозданием. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон для рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. В документ также вошли тезисы касательно статуса ветерана для ополченцев Донбасса.