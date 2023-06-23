Польский генерал Скшипчак: украинское контрнаступление захлебывается

Украина не смогла достичь успехов на поле боя, отметил Вальдемар Скшипчак Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление захлебывается. Если Киев не предпримет решительных действия, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут еще больше потерь в будущем. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

«Ситуация на фронте очень сложная и уж точно не на пути тех, кто все время поддерживает Украину. Это связано с тем, что Россия пытается перехватить оперативную инициативу на севере Украины, тем самым создавая серьезную угрозу в первую очередь на этих направлениях», — заявил Вальдемар Скшипчак, его слова приводит Fronda.pl . Он кратко отметил, что наступление Украины захлебывается.

Он также напомнил, что Украина не смогла достичь успехов во время первых недель контрнаступления. По его словам, украинцы сейчас хвастаются очень умеренными успехами. ВСУ еще не смогли прорвать российскую линию обороны, подчеркнул Скшипчак.

«Более того, российская армия сейчас ведет наступательные боевые действия на севере и украинцев хотят перебросить за реку Оскол. Он проходит к востоку от Харькова. Это не контрнаступление России, а наступательные действия с двух направлений», — продолжил Скшипчак. Он отметил, что если ВСУ не проведут молниеносную атаку, то в будущем они потеряют большое количество живой силы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ход контрнаступления идет медленно. Он недоволен этим. Также контрнаступление разочаровало западных партнеров Украины.