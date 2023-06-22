В Кургане начался праздник для выпускников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Троицкой площади Кургана начался праздник для выпускников школ. Молодые люди станцевали школьный вальс, а также стали зрителями шоу-группы барабанщиков. Видео с праздника появилось в telegram-канале правительства области.

«На Троицкой площади в Кургане собрались полторы тысячи выпускников со всей Курганской области. Сейчас для ребят работают различные площадки», — сообщается под постом. Вечером выпускникам покажут рок-оперу «Юнона и Авось».

Несколько десятков юношей и девушек танцевали вальс. Также заводными ритмами бывших школьников развлекала шоу-группа барабанщиков.

Ранее URA.RU сообщало, что на Троицкой площади пройдет большой праздник для выпускников. Праздник получил название «Прекрасное далеко».

Курганские выпускники танцуют вальс на празднике фото: telegram-канал главы Кургана Елены Ситниковой

Праздник открылся традиционным школьным вальсом курганских выпускников фото: telegram-канал главы Кургана Елены Ситниковой

На празднике около 1500 выпускников школ Кургана приветствовала мэр Елена Ситникова фото: telegram-канал главы Кургана Елены Ситниковой

Для курганских юношей и девушек работают несколько площадок фото: telegram-канал главы Кургана Елены Ситниковой