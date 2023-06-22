22 июня 2023

В Кургане выпускники школ танцуют вальс и отрываются под шоу барабанщиков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускной в ЦПКИО. Курган, выпускники 2022, фестиваль выпускников 2022
В Кургане начался праздник для выпускников (архивное фото) Фото:

На Троицкой площади Кургана начался праздник для выпускников школ. Молодые люди станцевали школьный вальс, а также стали зрителями шоу-группы барабанщиков. Видео с праздника появилось в telegram-канале правительства области.

«На Троицкой площади в Кургане собрались полторы тысячи выпускников со всей Курганской области. Сейчас для ребят работают различные площадки», — сообщается под постом. Вечером выпускникам покажут рок-оперу «Юнона и Авось».

Несколько десятков юношей и девушек танцевали вальс. Также заводными ритмами бывших школьников развлекала шоу-группа барабанщиков.

Ранее URA.RU сообщало, что на Троицкой площади пройдет большой праздник для выпускников. Праздник получил название «Прекрасное далеко».

Курганские выпускники танцуют вальс на празднике
Курганские выпускники танцуют вальс на празднике
Праздник открылся традиционным школьным вальсом курганских выпускников
Праздник открылся традиционным школьным вальсом курганских выпускников
На празднике около 1500 выпускников школ Кургана приветствовала мэр Елена Ситникова
На празднике около 1500 выпускников школ Кургана приветствовала мэр Елена Ситникова
Для курганских юношей и девушек работают несколько площадок
Для курганских юношей и девушек работают несколько площадок
Вечером выпускникам Кургана покажут рок-оперу «Юнона и Авось»
Вечером выпускникам Кургана покажут рок-оперу «Юнона и Авось»

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На Троицкой площади Кургана начался праздник для выпускников школ. Молодые люди станцевали школьный вальс, а также стали зрителями шоу-группы барабанщиков. Видео с праздника появилось в telegram-канале правительства области. «На Троицкой площади в Кургане собрались полторы тысячи выпускников со всей Курганской области. Сейчас для ребят работают различные площадки», — сообщается под постом. Вечером выпускникам покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Несколько десятков юношей и девушек танцевали вальс. Также заводными ритмами бывших школьников развлекала шоу-группа барабанщиков. Ранее URA.RU сообщало, что на Троицкой площади пройдет большой праздник для выпускников. Праздник получил название «Прекрасное далеко».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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