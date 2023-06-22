На Троицкой площади Кургана начался праздник для выпускников школ. Молодые люди станцевали школьный вальс, а также стали зрителями шоу-группы барабанщиков. Видео с праздника появилось в telegram-канале правительства области.
«На Троицкой площади в Кургане собрались полторы тысячи выпускников со всей Курганской области. Сейчас для ребят работают различные площадки», — сообщается под постом. Вечером выпускникам покажут рок-оперу «Юнона и Авось».
Несколько десятков юношей и девушек танцевали вальс. Также заводными ритмами бывших школьников развлекала шоу-группа барабанщиков.
На Троицкой площади Кургана начался праздник для выпускников школ. Молодые люди станцевали школьный вальс, а также стали зрителями шоу-группы барабанщиков. Видео с праздника появилось в telegram-канале правительства области. «На Троицкой площади в Кургане собрались полторы тысячи выпускников со всей Курганской области. Сейчас для ребят работают различные площадки», — сообщается под постом. Вечером выпускникам покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Несколько десятков юношей и девушек танцевали вальс. Также заводными ритмами бывших школьников развлекала шоу-группа барабанщиков. Ранее URA.RU сообщало, что на Троицкой площади пройдет большой праздник для выпускников. Праздник получил название «Прекрасное далеко».