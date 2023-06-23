Алексей Орлов репетировал выступление лишь однажды Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов спел на фестивале «Ночь музыки» — на VIP-площадке в «Синара Центре». Под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна «Мелодия» он исполнил лирическую песню «Я люблю тебя жизнь», передает корреспондент URA.RU.

До этого была лишь одна репетиция — в киностудии. В последний раз Орлов выходил на сцену в 2018-м (в прошлом году не захотел). Мало кто знает, что он — первый чиновник, поддержавший продюсера фестиваля Евгения Горенбурга в 2015 году.

Выйдя на сцену, Орлов признался, что волнуется: выступать с песней для него непривычно. Хотя Горенбург, объявляя Орлова сказал, что он «действительно музыкант», сам мэр попросил «не судить строго».

«Ночь музыки» продлится до утра 24 июня. На 115 площадках выступят свыше 2500 артистов. Вся актуальная информация о фестивале — в онлайн трансляции URA.RU.