Заксобрание ЯНАО приняло соглашение с Тюменской областью и ХМАО до результатов экспертизы

Соглашение ЯНАО с Тюменской областью и ХМАО по программе «Сотрудничество» принято 22 июня 2023 года

23 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В заксобраниии ЯНАО принимают предложения по уже одобренному документу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Принятие законодательным собранием ЯНАО в первом чтении законопроекта о продлении сотрудничества с ХМАО и Тюменской областью выявило проблему в работе регионального парламента. Законопроект был внесен на голосования без окончательных результатов антикоррупционной экспертизы, рассказали источники URA.RU в политтусовке. «Депутаты продлили программу „Сотрудничество“ без положенной в таком случае антикоррупционной экспертизы законопроекта. По словам источников, внесение изменений в документ в регпарламенте посчитали настолько несущественным событием, что не стали дожидаться экспертного мнения», — рассказали собеседники агентства. По сообщению инсайдеров, документ не был даже размещен для обсуждения должным образом с полным текстом. Кроме того, сроки экспертизы, указанные на сайте регионального парламента — 25 июня, а документ принят уже 22 июня. В пресс-службе законодательного собрания с таким подходом соглашаться не захотели. «Документ был размещен для обсуждения и экспертизы, — уточнили там. — Экспертиза может проводиться и в отношении как проекта, так и уже принятого нормативно-правового акта». По словам собеседников агентства, предложения о поправках к закону могут быть приняты, как и указано, до 25 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернаторы «тюменской матрешки» — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Александр Моор — были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве. Без пролонгации три региона могли лишиться финансирования социальных объектов — из-за особенностей планирования бюджета РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Принятие законодательным собранием ЯНАО в первом чтении законопроекта о продлении сотрудничества с ХМАО и Тюменской областью выявило проблему в работе регионального парламента. Законопроект был внесен на голосования без окончательных результатов антикоррупционной экспертизы, рассказали источники URA.RU в политтусовке. «Депутаты продлили программу „Сотрудничество“ без положенной в таком случае антикоррупционной экспертизы законопроекта. По словам источников, внесение изменений в документ в регпарламенте посчитали настолько несущественным событием, что не стали дожидаться экспертного мнения», — рассказали собеседники агентства. По сообщению инсайдеров, документ не был даже размещен для обсуждения должным образом с полным текстом. Кроме того, сроки экспертизы, указанные на сайте регионального парламента — 25 июня, а документ принят уже 22 июня. В пресс-службе законодательного собрания с таким подходом соглашаться не захотели. «Документ был размещен для обсуждения и экспертизы, — уточнили там. — Экспертиза может проводиться и в отношении как проекта, так и уже принятого нормативно-правового акта». По словам собеседников агентства, предложения о поправках к закону могут быть приняты, как и указано, до 25 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернаторы «тюменской матрешки» — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Александр Моор — были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве. Без пролонгации три региона могли лишиться финансирования социальных объектов — из-за особенностей планирования бюджета РФ.