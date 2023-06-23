Заксобрание ЯНАО приняло соглашение с Тюменской областью и ХМАО до результатов экспертизы

Соглашение ЯНАО с Тюменской областью и ХМАО по программе «Сотрудничество» принято 22 июня 2023 года
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Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, пустые, депутаты
В заксобраниии ЯНАО принимают предложения по уже одобренному документу Фото:

Принятие законодательным собранием ЯНАО в первом чтении законопроекта о продлении сотрудничества с ХМАО и Тюменской областью выявило проблему в работе регионального парламента. Законопроект был внесен на голосования без окончательных результатов антикоррупционной экспертизы, рассказали источники URA.RU в политтусовке.

«Депутаты продлили программу „Сотрудничество“ без положенной в таком случае антикоррупционной экспертизы законопроекта. По словам источников, внесение изменений в документ в регпарламенте посчитали настолько несущественным событием, что не стали дожидаться экспертного мнения», — рассказали собеседники агентства.

По сообщению инсайдеров, документ не был даже размещен для обсуждения должным образом с полным текстом. Кроме того, сроки экспертизы, указанные на сайте регионального парламента — 25 июня, а документ принят уже 22 июня.

В пресс-службе законодательного собрания с таким подходом соглашаться не захотели. «Документ был размещен для обсуждения и экспертизы, — уточнили там. — Экспертиза может проводиться и в отношении как проекта, так и уже принятого нормативно-правового акта». По словам собеседников агентства, предложения о поправках к закону могут быть приняты, как и указано, до 25 июня.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернаторы «тюменской матрешки» — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Александр Моор — были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве. Без пролонгации три региона могли лишиться финансирования социальных объектов — из-за особенностей планирования бюджета РФ.

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Принятие законодательным собранием ЯНАО в первом чтении законопроекта о продлении сотрудничества с ХМАО и Тюменской областью выявило проблему в работе регионального парламента. Законопроект был внесен на голосования без окончательных результатов антикоррупционной экспертизы, рассказали источники URA.RU в политтусовке. «Депутаты продлили программу „Сотрудничество“ без положенной в таком случае антикоррупционной экспертизы законопроекта. По словам источников, внесение изменений в документ в регпарламенте посчитали настолько несущественным событием, что не стали дожидаться экспертного мнения», — рассказали собеседники агентства. По сообщению инсайдеров, документ не был даже размещен для обсуждения должным образом с полным текстом. Кроме того, сроки экспертизы, указанные на сайте регионального парламента — 25 июня, а документ принят уже 22 июня. В пресс-службе законодательного собрания с таким подходом соглашаться не захотели. «Документ был размещен для обсуждения и экспертизы, — уточнили там. — Экспертиза может проводиться и в отношении как проекта, так и уже принятого нормативно-правового акта». По словам собеседников агентства, предложения о поправках к закону могут быть приняты, как и указано, до 25 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что губернаторы «тюменской матрешки» — Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова и Александр Моор — были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве. Без пролонгации три региона могли лишиться финансирования социальных объектов — из-за особенностей планирования бюджета РФ.
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