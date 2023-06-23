Бастрыкин взял на контроль инцидент в свердловском детском саду, где ребенок получил травму

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин проследит за расследованием инцидента в детском саду под Екатеринбургом Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором четырехлетняя девочка получила серьезную травму бедра. Ребенок травмировался во время прогулки в детском саду. Происшествие произошло в поселке Светлом. Об этом сообщает в СУ СК России.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ А.Д. Надбитову доложить о ходе проверки, обстоятельствах и причинах произошедшего», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Свердловской области по указанным фактам проводится проверка.

В СМИ писали о том, что четырехлетняя девочка получила травму во время прогулки в свердловском детском саду. По мнению матери, длительное лечение ребенка обусловлено несвоевременным обращением сотрудников детского сада за медицинской помощью.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, в котором четырехлетняя девочка получила серьезную травму бедра. Ребенок травмировался во время прогулки в детском саду. Происшествие произошло в поселке Светлом. Об этом сообщает в СУ СК России. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ А.Д. Надбитову доложить о ходе проверки, обстоятельствах и причинах произошедшего», — сообщили в СК. В следственном управлении СК России по Свердловской области по указанным фактам проводится проверка. В СМИ писали о том, что четырехлетняя девочка получила травму во время прогулки в свердловском детском саду. По мнению матери, длительное лечение ребенка обусловлено несвоевременным обращением сотрудников детского сада за медицинской помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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