Мужчина сбежал из колонии-поселения 20 июня
В Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Побег из ИК-4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев осуществил 20 июня. Мужчина был осужден за кражу и мошенничество. В каком направлении ушел уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция», — пишут в telegram-канале Shot.
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