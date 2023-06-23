Shot: из тюменской колонии сбежал осужденный за кражу и мошенничество. Фото

23 июня 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Мужчина сбежал из колонии-поселения 20 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Побег из ИК-4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев осуществил 20 июня. Мужчина был осужден за кражу и мошенничество. В каком направлении ушел уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция», — пишут в telegram-канале Shot. Фото: telegram-канал Shot

В Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Побег из ИК-4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев осуществил 20 июня. Мужчина был осужден за кражу и мошенничество. В каком направлении ушел уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция», — пишут в telegram-канале Shot.