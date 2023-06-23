Shot: из тюменской колонии сбежал осужденный за кражу и мошенничество. Фото

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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
Мужчина сбежал из колонии-поселения 20 июня Фото:

В Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Побег из ИК-4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев осуществил 20 июня. Мужчина был осужден за кражу и мошенничество. В каком направлении ушел уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция», — пишут в telegram-канале Shot.

Фото:

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В Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Побег из ИК-4 местного УФСИН 30-летний Дмитрий Лаптев осуществил 20 июня. Мужчина был осужден за кражу и мошенничество. В каком направлении ушел уроженец Нижнего Тагила, неизвестно. Сейчас его разыскивает полиция», — пишут в telegram-канале Shot.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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