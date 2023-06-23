Российские военные обнаружили рядом с захваченным опорном пунктом ВСУ братские могилы наемников

23 июня 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Братская могила солдат ВСУ была обнаружена на марьинском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Братские могилы иностранных наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены рядом с украинским опорным пунктом на марьинском направлении (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. «Неподалеку от позиций противника было обнаружено массовое захоронение, где киевские боевики хоронили тех, кого не могли эвакуировать. В том числе и иностранных наемников», — говорится в telegram-канале НМ ДНР. Братские могилы были найдены рядом с опорным пунктом ВСУ. Также был захвачен терминал STARLINK, который Украина получила от основателя компании SpaceX Илона Маска. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава на этом направлении, уточняется в канале. В июне американский журналист Брендан Хоффман сообщил, что во Львове раскапывают могилы погибших солдат предыдущих войн из-за нехватки мест для захоронения. В течение 15 месяцев погибшие украинцы заполняли чужие места. Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери во время контрнаступления. Он заявил, что они приближаются к катастрофическим.

Братские могилы иностранных наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены рядом с украинским опорным пунктом на марьинском направлении (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. «Неподалеку от позиций противника было обнаружено массовое захоронение, где киевские боевики хоронили тех, кого не могли эвакуировать. В том числе и иностранных наемников», — говорится в telegram-канале НМ ДНР. Братские могилы были найдены рядом с опорным пунктом ВСУ. Также был захвачен терминал STARLINK, который Украина получила от основателя компании SpaceX Илона Маска. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава на этом направлении, уточняется в канале. В июне американский журналист Брендан Хоффман сообщил, что во Львове раскапывают могилы погибших солдат предыдущих войн из-за нехватки мест для захоронения. В течение 15 месяцев погибшие украинцы заполняли чужие места. Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери во время контрнаступления. Он заявил, что они приближаются к катастрофическим.