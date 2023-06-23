Российские военные обнаружили рядом с захваченным опорном пунктом ВСУ братские могилы наемников

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, нашивка, днр, шеврон, ВСУ, талаковка, линия фронта, знаки различия
Братская могила солдат ВСУ была обнаружена на марьинском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Братские могилы иностранных наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены рядом с украинским опорным пунктом на марьинском направлении (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

«Неподалеку от позиций противника было обнаружено массовое захоронение, где киевские боевики хоронили тех, кого не могли эвакуировать. В том числе и иностранных наемников», — говорится в telegram-канале НМ ДНР. Братские могилы были найдены рядом с опорным пунктом ВСУ. Также был захвачен терминал STARLINK, который Украина получила от основателя компании SpaceX Илона Маска. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава на этом направлении, уточняется в канале.

В июне американский журналист Брендан Хоффман сообщил, что во Львове раскапывают могилы погибших солдат предыдущих войн из-за нехватки мест для захоронения. В течение 15 месяцев погибшие украинцы заполняли чужие места.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери во время контрнаступления. Он заявил, что они приближаются к катастрофическим.

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Братские могилы иностранных наемников и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены рядом с украинским опорным пунктом на марьинском направлении (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. «Неподалеку от позиций противника было обнаружено массовое захоронение, где киевские боевики хоронили тех, кого не могли эвакуировать. В том числе и иностранных наемников», — говорится в telegram-канале НМ ДНР. Братские могилы были найдены рядом с опорным пунктом ВСУ. Также был захвачен терминал STARLINK, который Украина получила от основателя компании SpaceX Илона Маска. ВСУ потеряли до 50 человек личного состава на этом направлении, уточняется в канале. В июне американский журналист Брендан Хоффман сообщил, что во Львове раскапывают могилы погибших солдат предыдущих войн из-за нехватки мест для захоронения. В течение 15 месяцев погибшие украинцы заполняли чужие места. Президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери во время контрнаступления. Он заявил, что они приближаются к катастрофическим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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