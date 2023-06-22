22 июня 2023

Фестиваль курганских выпускников завершился праздничным салютом. Видео

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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Салют прогремел в честь курганских выпускников Фото:

Финальным аккордом праздника «Прекрасное далеко», который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Об этом ярком событии рассказала глава города Елена Ситникова.

«Наш городской праздник „Прекрасное далеко“ завершил красочный фейерверк. Еще раз поздравляю всех выпускников с праздником, добрых вам начинаний!» — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на Троицкой площади начался масштабный праздник для выпускников школ. Молодые люди танцевали школьный вальс, а также были зрителями красочного шоу, которое подготовила группа барабанщиков.

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Финальным аккордом праздника «Прекрасное далеко», который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Об этом ярком событии рассказала глава города Елена Ситникова. «Наш городской праздник „Прекрасное далеко“ завершил красочный фейерверк. Еще раз поздравляю всех выпускников с праздником, добрых вам начинаний!» — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что на Троицкой площади начался масштабный праздник для выпускников школ. Молодые люди танцевали школьный вальс, а также были зрителями красочного шоу, которое подготовила группа барабанщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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