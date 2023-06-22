Фестиваль курганских выпускников завершился праздничным салютом. Видео

23 июня 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Салют прогремел в честь курганских выпускников Фото: Размик Закарян © URA.RU Финальным аккордом праздника «Прекрасное далеко», который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Об этом ярком событии рассказала глава города Елена Ситникова. «Наш городской праздник „Прекрасное далеко“ завершил красочный фейерверк. Еще раз поздравляю всех выпускников с праздником, добрых вам начинаний!» — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что на Троицкой площади начался масштабный праздник для выпускников школ. Молодые люди танцевали школьный вальс, а также были зрителями красочного шоу, которое подготовила группа барабанщиков.

Финальным аккордом праздника «Прекрасное далеко», который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Об этом ярком событии рассказала глава города Елена Ситникова. «Наш городской праздник „Прекрасное далеко“ завершил красочный фейерверк. Еще раз поздравляю всех выпускников с праздником, добрых вам начинаний!» — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что на Троицкой площади начался масштабный праздник для выпускников школ. Молодые люди танцевали школьный вальс, а также были зрителями красочного шоу, которое подготовила группа барабанщиков.