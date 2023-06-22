Салют прогремел в честь курганских выпускников
Финальным аккордом праздника «Прекрасное далеко», который посвящен курганских выпускникам, стал салют. Об этом ярком событии рассказала глава города Елена Ситникова.
«Наш городской праздник „Прекрасное далеко“ завершил красочный фейерверк. Еще раз поздравляю всех выпускников с праздником, добрых вам начинаний!» — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Троицкой площади начался масштабный праздник для выпускников школ. Молодые люди танцевали школьный вальс, а также были зрителями красочного шоу, которое подготовила группа барабанщиков.
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