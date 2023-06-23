23 июня 2023

Минюст внес в список иноагентов экс-главу пермского «Мемориала»* Латыпова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки за спиной, руки в замок, начальник, директор
Роберт Латыпова с лета прошлого года проживает за пределами РФ Фото:

Минюст РФ включил в список иноагентов экс-председателя пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберта Латыпова. Эта информация опубликована на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> Р.Р. Латыпов», — указано в сообщении. В обосновании сказано, Латыпов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующей власти, а также принимал участие в создании информационных материалов иноагентов и проживает за пределами страны.

Ране стало известно, что в отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию РФ. Центр считается правопреемником пермского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В начале мая появилась информация о задержании экс-председателя ликвидированной пермской организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Латыпов был фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан Чернышов.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст РФ включил в список иноагентов экс-председателя пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберта Латыпова. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> Р.Р. Латыпов», — указано в сообщении. В обосновании сказано, Латыпов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующей власти, а также принимал участие в создании информационных материалов иноагентов и проживает за пределами страны. Ране стало известно, что в отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию РФ. Центр считается правопреемником пермского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В начале мая появилась информация о задержании экс-председателя ликвидированной пермской организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Латыпов был фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан Чернышов. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...