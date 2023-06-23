Минюст внес в список иноагентов экс-главу пермского «Мемориала»* Латыпова

24 июня 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Роберт Латыпова с лета прошлого года проживает за пределами РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минюст РФ включил в список иноагентов экс-председателя пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберта Латыпова. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> Р.Р. Латыпов», — указано в сообщении. В обосновании сказано, Латыпов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующей власти, а также принимал участие в создании информационных материалов иноагентов и проживает за пределами страны. Ране стало известно, что в отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию РФ. Центр считается правопреемником пермского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В начале мая появилась информация о задержании экс-председателя ликвидированной пермской организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Латыпов был фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан Чернышов. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

Минюст РФ включил в список иноагентов экс-председателя пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберта Латыпова. Эта информация опубликована на сайте ведомства. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен <…> Р.Р. Латыпов», — указано в сообщении. В обосновании сказано, Латыпов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующей власти, а также принимал участие в создании информационных материалов иноагентов и проживает за пределами страны. Ране стало известно, что в отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию РФ. Центр считается правопреемником пермского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована). В начале мая появилась информация о задержании экс-председателя ликвидированной пермской организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Латыпов был фигурантом уголовного дела о контрабанде культурных ценностей, в рамках которого был задержан Чернышов. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.