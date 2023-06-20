20 июня 2023

Преемника пермского «Мемориала»*обвинили в дискредитации ВС РФ

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
Суд назначен на 4 июля Фото:

В отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию России. Об этом сообщает telegram-канал «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован).

«На общественную организацию Центр исторической памяти в Перми составили протокол по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о „дискредитации“ армии», — сообщает telegram-канал. Заседание по делу назначено на 4 июля в 12:00.

Ранее стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили в СИЗО до разбирательств по делу о вывозе архива пермского отделения организации. По этому же делу позже проходили обыски у пермских общественников, членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за общественников заступились их коллеги из центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют.

* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.

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В отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию России. Об этом сообщает telegram-канал «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован). «На общественную организацию Центр исторической памяти в Перми составили протокол по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о „дискредитации“ армии», — сообщает telegram-канал. Заседание по делу назначено на 4 июля в 12:00. Ранее стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили в СИЗО до разбирательств по делу о вывозе архива пермского отделения организации. По этому же делу позже проходили обыски у пермских общественников, членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за общественников заступились их коллеги из центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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