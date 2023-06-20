Преемника пермского «Мемориала»*обвинили в дискредитации ВС РФ

21 июня 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Суд назначен на 4 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию России. Об этом сообщает telegram-канал «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован). «На общественную организацию Центр исторической памяти в Перми составили протокол по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о „дискредитации“ армии», — сообщает telegram-канал. Заседание по делу назначено на 4 июля в 12:00. Ранее стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили в СИЗО до разбирательств по делу о вывозе архива пермского отделения организации. По этому же делу позже проходили обыски у пермских общественников, членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за общественников заступились их коллеги из центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.

В отношении пермской благотворительной организации «Центр исторической памяти» составлен протокол за дискредитацию армию России. Об этом сообщает telegram-канал «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован). «На общественную организацию Центр исторической памяти в Перми составили протокол по статье 20.3.3 ч.1 КоАП о „дискредитации“ армии», — сообщает telegram-канал. Заседание по делу назначено на 4 июля в 12:00. Ранее стало известно об аресте экс-главы пермского отделения «Мемориала» Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили в СИЗО до разбирательств по делу о вывозе архива пермского отделения организации. По этому же делу позже проходили обыски у пермских общественников, членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за общественников заступились их коллеги из центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.