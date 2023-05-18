18 мая 2023

Силовики провели обыски у юристов Мемориала*

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Обыски проводят сотрудники УФСБ по Пермскому краю Фото:

По делу об архивах пермского отделения Мемориала (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) прошли обыски у юристов, которые сотрудничали ранее с НКО. Информация об этом размещена в telegram-канале «Общество Мемориал».

«С обысками пришли и к пермским правозащитным юристам, сотрудничавшим с Мемориалом и с Центром исторической памяти, — Сергею Трутневу и Сергею Максимову», — говорится в посте канала. Сотрудники ФСБ проводят обыски с шести утра у пермяков, сотрудничавших ранее с «Мемориалом».

Ранее URA.RU сообщало, что обыски проводились у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, а также журналистки Татьяны Черепановой и правозащитницы Оксаны Асауленко. У всех были взяты подписки о неразглашении информации.

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По делу об архивах пермского отделения Мемориала (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) прошли обыски у юристов, которые сотрудничали ранее с НКО. Информация об этом размещена в telegram-канале «Общество Мемориал». «С обысками пришли и к пермским правозащитным юристам, сотрудничавшим с Мемориалом и с Центром исторической памяти, — Сергею Трутневу и Сергею Максимову», — говорится в посте канала. Сотрудники ФСБ проводят обыски с шести утра у пермяков, сотрудничавших ранее с «Мемориалом». Ранее URA.RU сообщало, что обыски проводились у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, а также журналистки Татьяны Черепановой и правозащитницы Оксаны Асауленко. У всех были взяты подписки о неразглашении информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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