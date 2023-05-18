Силовики провели обыски у юристов Мемориала*

19 мая 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Обыски проводят сотрудники УФСБ по Пермскому краю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По делу об архивах пермского отделения Мемориала (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) прошли обыски у юристов, которые сотрудничали ранее с НКО. Информация об этом размещена в telegram-канале «Общество Мемориал». «С обысками пришли и к пермским правозащитным юристам, сотрудничавшим с Мемориалом и с Центром исторической памяти, — Сергею Трутневу и Сергею Максимову», — говорится в посте канала. Сотрудники ФСБ проводят обыски с шести утра у пермяков, сотрудничавших ранее с «Мемориалом». Ранее URA.RU сообщало, что обыски проводились у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, а также журналистки Татьяны Черепановой и правозащитницы Оксаны Асауленко. У всех были взяты подписки о неразглашении информации.

По делу об архивах пермского отделения Мемориала (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) прошли обыски у юристов, которые сотрудничали ранее с НКО. Информация об этом размещена в telegram-канале «Общество Мемориал». «С обысками пришли и к пермским правозащитным юристам, сотрудничавшим с Мемориалом и с Центром исторической памяти, — Сергею Трутневу и Сергею Максимову», — говорится в посте канала. Сотрудники ФСБ проводят обыски с шести утра у пермяков, сотрудничавших ранее с «Мемориалом». Ранее URA.RU сообщало, что обыски проводились у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, а также журналистки Татьяны Черепановой и правозащитницы Оксаны Асауленко. У всех были взяты подписки о неразглашении информации.