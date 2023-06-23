В Челябинске высокий спрос на такую коммерческую недвижимость, как производственные площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вырос спрос на коммерческую недвижимость, в частности, на производственные площадки. Популярность связана с появлением нового вида льготных ипотечных программ, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«В Челябинске сейчас очень высокий спрос на такую коммерческую недвижимость, как производственные площадки. Государство предлагает льготные ипотечные программы под 5-7% годовых на них. На сегодняшний день это самые выгодные условия для предпринимателей, занимающихся производством», — подчеркнул Подпятников.

По словам собеседника, производственные площадки сейчас пользуются популярностью, но при этом в Челябинске крайне мало подобных предложений. Лучшие объекты уже давно имеют хозяев, и найти хорошую недвижимость практически невозможно. При этом производственно-складские помещения советских времен покупателям не интересны.

Спрос на другой вид коммерческой недвижимости — на помещения на первых этажах в новых микрорайонах не высок. В процессе стагнации находится и продажа коммерческой недвижимости на вторичном рынке.

Как добавил Степан Подпятников, за последние 15 месяцев в цене выросла жилая недвижимость. Спрос на нее в свое время увеличился благодаря государственной помощи, оказываемой по программе льготного кредитования для семей с детьми. С января 2023 года такая же госпрограмма действует для производственных площадок, поэтому и на них существенного вырос спрос.

Ранее в Челябинске назвали самое раскупаемое жилье бизнес-класса. По словам директора агентства недвижимости «R.I.C.H.» Максима Фридмана, в числе самых востребованных новостроек находятся ЖК «Ньютон», ЖК «Лесопарковый», далее следуют жилые комплексы «Западный луч», «Манхэттен» и «Алое поле».