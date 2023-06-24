Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области не выходить из дома

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Квартира на улице Таганской. Екатеринбург , дверная ручка, входная дверь
Голубев сообщил, что ситуация требует максимальной концентрации сил Фото:
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой не выходить из дома на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Согласно его словам, правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность.

«Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Также губернатор сказал, что ситуация требует максимальной концентрации всех сил, чтобы удержать порядок.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по наемникам. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой не выходить из дома на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Согласно его словам, правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность. «Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», — написал Голубев у себя в telegram-канале. Также губернатор сказал, что ситуация требует максимальной концентрации всех сил, чтобы удержать порядок. 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по наемникам. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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