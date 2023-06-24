Ростовский губернатор дал экстренные поручения

Глава Ростовской области поручил сохранять функционирование всех городских систем
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Василий Голубев лично держит ситуацию в городе на контроле Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Городская администрация Ростова-на-Дону и службы жизнеобеспечения должны принимать меры по сохранению функционирования всех городских систем. Соответствующее поручение дал губернатор области Василий Голубев.

«Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем», — пишет Голубев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Он уточнил, что лично держит ситуацию в городе на контроле. Кроме того, губернатор еще раз призвал жителей не покидать свои дома.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило реакцию российских военкоров на конфликт.

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Городская администрация Ростова-на-Дону и службы жизнеобеспечения должны принимать меры по сохранению функционирования всех городских систем. Соответствующее поручение дал губернатор области Василий Голубев. «Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем», — пишет Голубев. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он уточнил, что лично держит ситуацию в городе на контроле. Кроме того, губернатор еще раз призвал жителей не покидать свои дома. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило реакцию российских военкоров на конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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