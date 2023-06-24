Ростовский губернатор дал экстренные поручения

Городская администрация Ростова-на-Дону и службы жизнеобеспечения должны принимать меры по сохранению функционирования всех городских систем. Соответствующее поручение дал губернатор области Василий Голубев.
«Дал необходимые поручения ростовской городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем», — пишет Голубев. Сообщение опубликовано в его
Он уточнил, что лично держит ситуацию в городе на контроле. Кроме того, губернатор еще раз призвал жителей не покидать свои дома.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. URA.RU приводило реакцию российских военкоров на конфликт.
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