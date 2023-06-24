Как российские военкоры отреагировали на вооруженный мятеж Пригожина

24 июня 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводит реакцию российских военкоров на конфликт. Проект WarGonzo указал, что сейчас по-настоящему легитимным может быть только верховный главнокомандующий. Военкоры уверены, что президент РФ в состоянии решить конфликт справедливо. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Он заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. Губернатор области Василий Голубев призвал жителей не выходить из домов.