Как российские военкоры отреагировали на вооруженный мятеж Пригожина

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Противник может воспользоваться конфликтом, написал Евгений Поддубный Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводит реакцию российских военкоров на конфликт.

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Пригожин организовал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: главное за ночь
  • Александр Коц призвал не вестись на манипуляции и не принимать чью-то сторону. По его словам, сейчас существуют только две стороны — Россия и противник [армия ВСУ].
  • «Военкоры Русской Весны» писали, что враг может воспользоваться ситуацией. По их словам, сейчас жителям РФ не нужно участвовать в политических интригах и разборках.
  • Андрей Руденко заявил о важности сохранять «холодную голову». Он предупредил остерегаться вбросов противника.
  • В политическом telegram-канале «Старше Эдды» призвали помнить, что основной враг России — ВСУ. «В Москве разберутся и без нас», — пишет канал.
  • Евгений Поддубный назвал произошедшее мятежом ЧВК «Вагнер». Он также упомянул, что противник будет пользоваться ситуацией.

  • Проект WarGonzo указал, что сейчас по-настоящему легитимным может быть только верховный главнокомандующий. Военкоры уверены, что президент РФ в состоянии решить конфликт справедливо.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Он заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. Губернатор области Василий Голубев призвал жителей не выходить из домов.

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Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы намеренной атаке на тыловые лагеря формирований. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводит реакцию российских военкоров на конфликт. Проект WarGonzo указал, что сейчас по-настоящему легитимным может быть только верховный главнокомандующий. Военкоры уверены, что президент РФ в состоянии решить конфликт справедливо. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Он заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию ВС РФ. Он пообещал уничтожать всех, кто встанет на пути у ЧВК «Вагнер». Пригожин писал, что силы «Вагнера» якобы зашли в Ростов-на-Дону. Губернатор области Василий Голубев призвал жителей не выходить из домов.
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