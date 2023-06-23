Курганский депутат раскритиковал отчет мэра из-за невыполнения городских программ

В Кургане депутат гордумы раскритиковал отчет мэра из-за срыва важнейших для жителей программ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана в своем отчете перед депутатами много говорила об успехах, но не раскрыла причины срыва выполнения большинства важных для жителей городских программ. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«В Кургане из 32 городских программ власти выполнили за 2022 год только пять. Мэр в своем отчете перед депутатами 21 июня умолчала о том, что важнейшие для горожан программы исполнить не удалось», — сообщил Камшилов.

По словам депутата, мэрия сорвала выполнение программы по переселению курганцев из аварийного жилья (70% от плана). На городское благоустройство, как подчеркнул Камшилов, должны были потратить 347 млн рублей, но фактически направили только 223 млн рублей.

Камшилов обратил внимание на то, что программа по созданию доступной городской среды в Кургане выполнена всего лишь на 6%. Даже программа «Пожарная безопасность» была профинансирована только на 19%. По мнению депутата, на развитии города негативно отразилось недофинансирование программ по стимулированию жилищного строительства, развитию системы образования, культуры, а также по содержанию уличной сети.

«Я хотел мэру Ситниковой задать вопросы, чтобы выяснить — почему ее команда сорвала выполнение столь значимых для жителей городских программ. Но, она неожиданно заявила, что ее вызывает губернатор и вопросы можно задавать только в письменном виде», — пояснил Камшилов.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить причины недофинансирования большинства городских программ. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что мэру Кургана Елене Ситниковой пришлось отчитаться о своей работе за 2022 год на час раньше, чем планировалось. Она объяснила перенос тем, что на ранее запланированное время ей назначили совещание с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.