20 июня 2023

Мэр Кургана Ситникова перенесла отчет перед депутатами из-за совещания с Шумковым

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с Еленой Ситниковой. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Стиникова пообещала депутатами ответить на их вопросы на заседании думы Фото:

Мэру Кургана Елене Ситниковой пришлось отчитаться о своей работе за 2022 год на час раньше, чем планировалось. Она объяснила перенос тем, что на ранее запланированное время ей назначили совещание с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, передает корреспондент URA.RU.

«Спасибо огромное, уважаемые коллеги. На думе готова буду все обсудить. Извиняюсь, но мне надо уходить на совещание с Вадимом Михайловичем [Шумковым] по помощи погорельцам», — сказала депутатам Ситникова в конце своего отчета.

Ситникова выступала с отчетом на совместном заседании депутатских комиссий. Изначально оно должно было пройти в 14:00, но в последний момент его перенесли на 13:00. Заседание, где депутаты смогут задать Ситниковой вопросы по отчету, должно пройти через неделю.

Ранее сообщалось, что на заседании Ситникова зачитает доклад о своей работе и деятельности городской администрации в 2022 году. В прошлом году она зачитывала отчет только на заседании депутатских комиссий.

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Мэру Кургана Елене Ситниковой пришлось отчитаться о своей работе за 2022 год на час раньше, чем планировалось. Она объяснила перенос тем, что на ранее запланированное время ей назначили совещание с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо огромное, уважаемые коллеги. На думе готова буду все обсудить. Извиняюсь, но мне надо уходить на совещание с Вадимом Михайловичем [Шумковым] по помощи погорельцам», — сказала депутатам Ситникова в конце своего отчета. Ситникова выступала с отчетом на совместном заседании депутатских комиссий. Изначально оно должно было пройти в 14:00, но в последний момент его перенесли на 13:00. Заседание, где депутаты смогут задать Ситниковой вопросы по отчету, должно пройти через неделю. Ранее сообщалось, что на заседании Ситникова зачитает доклад о своей работе и деятельности городской администрации в 2022 году. В прошлом году она зачитывала отчет только на заседании депутатских комиссий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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