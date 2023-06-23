Семья мальчика обратилась за помощью к медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске трехлетний мальчик получил травму во время шоу каскадеров. Об этом сообщила бабушка пострадавшего ребенка в соцсетях. Полиция начала проверку по факту инцидента.

«Были на шоу „Тачки“ у ТРК „Родник“. Во время шоу, когда стреляли, отлетела гильза в голову внуку. Помощь нам не оказали, нагрубили», — написала родственница мальчика в паблике «Наш Челябинск».

Она уточнила, что на афише шоу указана возрастная категория 0+. Дети до пяти лет проходят на мероприятие бесплатно. Зрителям обещают показать машины из фильма «Безумный Макс» и мультфильма «Тачки», а также трансформеров Бамблби и Оптимуса Прайма. Родственники пострадавшего мальчика обратились в полицию и к медикам.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что заявление от матери пострадавшего ребенка получено. «В отделе полиции „Центральный“ зарегистрировано заявление от жительницы Челябинска 1994 года рождения. Полицией проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В оргкомитете мероприятия сообщили, что «пули в сторону зрителей не летают». «Там нет такого оружия, из которого летят пули. Возможно, во время дрифта какой-то камушек или пустая гильза могла отлететь, это большая редкость, но такое случалось у нас в 2019 году в Белгороде. Мы всегда в таких вопросах принимаем свою вину и решаем вопрос со зрителями», — рассказали в оргкомитете URA.RU. Там уточнили, что к организаторам с травмами в тот день никто не обращался. Если у семьи есть претензии, можно обратиться в оргкомитет, добавили там.

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