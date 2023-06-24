Кадыров припомнил Пригожину свои старые предупреждения

Рамзан Кадыров назвал мятеж Пригожина «ножом в спину»
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что неоднократно напоминал, что во время военного конфликта не нужно озвучивать обиды и решать споры в тылу. Так он отреагировал на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав его поступок «гнусным предательством»
«Гнусное предательство. <…>Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
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