Кадыров припомнил Пригожину свои старые предупреждения

Кадыров назвал мятеж Пригожина гнустным предательством
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Рамзан Кадыров назвал мятеж Пригожина «ножом в спину» Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что неоднократно напоминал, что во время военного конфликта не нужно озвучивать обиды и решать споры в тылу. Так он отреагировал на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав его поступок «гнусным предательством»

«Гнусное предательство. <…>Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что неоднократно напоминал, что во время военного конфликта не нужно озвучивать обиды и решать споры в тылу. Так он отреагировал на попытку мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав его поступок «гнусным предательством» «Гнусное предательство. <…>Я ни раз предупреждал, что война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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