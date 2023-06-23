23 июня 2023

Мэры Кургана и Шадринска заявили о поддержке Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, путин на экране, обращение путина
Мэры Кургана и Шадринска поддержали президента России Владимира Путина Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова и мэр Шадринска Антон Мокан заявили о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны исторический момент. Об этом главы городов написали в своих telegram-каналах.

«Полностью поддерживаю главу государства. Курган вместе с Президентом! Вместе со всей страной!», — говорится в посте Ситниковой. «Шадринск вместе с Президентом России!», — подчеркнул в посте Мокан.

По словам Ситниковой, Россия сражается за свое будущее и когда наши бойцы ведут борьбу за безопасность, независимость Родины, недопустимы любые призывы к разобщению, преступно любое предательство.

«Мы все одна страна, и все в этот момент должны быть вместе с Родиной. Другого быть не может!», — подчеркнула глава Кургана. Также и мэр Шадринска Антон Мокан высказался о поддержке президента России. Политик написал в своем telegram-канале о том, что Шадринск далек географически от городов, где сегодня непростая ситуация. Но, отметил Мокан, мы — часть единой страны и всем важно не поддаваться на провокации.

Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Кургана Елена Ситникова и мэр Шадринска Антон Мокан заявили о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны исторический момент. Об этом главы городов написали в своих telegram-каналах. «Полностью поддерживаю главу государства. Курган вместе с Президентом! Вместе со всей страной!», — говорится в посте Ситниковой. «Шадринск вместе с Президентом России!», — подчеркнул в посте Мокан. По словам Ситниковой, Россия сражается за свое будущее и когда наши бойцы ведут борьбу за безопасность, независимость Родины, недопустимы любые призывы к разобщению, преступно любое предательство. «Мы все одна страна, и все в этот момент должны быть вместе с Родиной. Другого быть не может!», — подчеркнула глава Кургана. Также и мэр Шадринска Антон Мокан высказался о поддержке президента России. Политик написал в своем telegram-канале о том, что Шадринск далек географически от городов, где сегодня непростая ситуация. Но, отметил Мокан, мы — часть единой страны и всем важно не поддаваться на провокации. Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...