Мэры Кургана и Шадринска заявили о поддержке Путина

Мэры Кургана и Шадринска поддержали президента России Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова и мэр Шадринска Антон Мокан заявили о поддержке президента России Владимира Путина в непростой для страны исторический момент. Об этом главы городов написали в своих telegram-каналах.

«Полностью поддерживаю главу государства. Курган вместе с Президентом! Вместе со всей страной!», — говорится в посте Ситниковой. «Шадринск вместе с Президентом России!», — подчеркнул в посте Мокан.

По словам Ситниковой, Россия сражается за свое будущее и когда наши бойцы ведут борьбу за безопасность, независимость Родины, недопустимы любые призывы к разобщению, преступно любое предательство.

«Мы все одна страна, и все в этот момент должны быть вместе с Родиной. Другого быть не может!», — подчеркнула глава Кургана. Также и мэр Шадринска Антон Мокан высказался о поддержке президента России. Политик написал в своем telegram-канале о том, что Шадринск далек географически от городов, где сегодня непростая ситуация. Но, отметил Мокан, мы — часть единой страны и всем важно не поддаваться на провокации.

Ранее URA.RU приводило обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. Путин назвал мятеж — ударом в спину российскому народу.