Жители России пожаловались на сбои в Telegram

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В работе Telegram замечен сбой Фото:

В работе Telegram замечен сбой. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов.

«Большинство жалоб из Москвы — 475», — сообщил сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске.

Ранее сбои были обнаружены в приложениях «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщали пользователи.

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В работе Telegram замечен сбой. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов. «Большинство жалоб из Москвы — 475», — сообщил сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске. Ранее сбои были обнаружены в приложениях «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщали пользователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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