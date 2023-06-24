Жители России пожаловались на сбои в Telegram

В работе Telegram замечен сбой
В работе Telegram замечен сбой. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов.
«Большинство жалоб из Москвы — 475», — сообщил сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске.
Ранее сбои были обнаружены в приложениях «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщали пользователи.
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