Жители России пожаловались на сбои в Telegram

24 июня 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

В работе Telegram замечен сбой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В работе Telegram замечен сбой. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов. «Большинство жалоб из Москвы — 475», — сообщил сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске. Ранее сбои были обнаружены в приложениях «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщали пользователи.

В работе Telegram замечен сбой. Об этом сообщил сервис мониторинга сайтов. «Большинство жалоб из Москвы — 475», — сообщил сервис DownRadar. Там отметили, что сбои начались в 11:30 по мск. Неполадки также замечены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске. Ранее сбои были обнаружены в приложениях «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщали пользователи.