Пользователи приложений «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber сообщают о сбоях в работе сервисов

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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Пользователи жалуются на работу сервисов «Яндекса», а также Uber Фото:

Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщают пользователи приложений.

По данным сервиса мониторинга сайтов Downdetector, пик жалоб на работу сервиса Uber пришелся на 10:04 утра 9 ноября. Что касается приложений «Яндекс», то сбои, по данным Downradar, наблюдались в районе 15:00.

Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О сбоях сообщили более 7 тысяч пользователей.

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Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщают пользователи приложений. По данным сервиса мониторинга сайтов Downdetector, пик жалоб на работу сервиса Uber пришелся на 10:04 утра 9 ноября. Что касается приложений «Яндекс», то сбои, по данным Downradar, наблюдались в районе 15:00. Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О сбоях сообщили более 7 тысяч пользователей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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