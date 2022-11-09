Пользователи приложений «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber сообщают о сбоях в работе сервисов 09 ноября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 + Пользователи жалуются на работу сервисов «Яндекса», а также Uber Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщают пользователи приложений. По данным сервиса мониторинга сайтов Downdetector, пик жалоб на работу сервиса Uber пришелся на 10:04 утра 9 ноября. Что касается приложений «Яндекс», то сбои, по данным Downradar, наблюдались в районе 15:00. Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О сбоях сообщили более 7 тысяч пользователей. Крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Gо», «Лавка» и Uber. Об этом сообщают пользователи приложений. По данным сервиса мониторинга сайтов Downdetector, пик жалоб на работу сервиса Uber пришелся на 10:04 утра 9 ноября. Что касается приложений «Яндекс», то сбои, по данным Downradar, наблюдались в районе 15:00. Ранее массовый сбой был зафиксирован в работе соцсети Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). О сбоях сообщили более 7 тысяч пользователей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям