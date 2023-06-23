Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы. Ситуация в регионе спокойная», — подчеркнул в посте Шумков.
По словам курганского губернатора, любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиями, огромной кровью и ее разрушением. Шумков попросил жителей — не делать резких движений.
Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что непомерные амбиции владельца ЧВК привели его к измене родине.
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