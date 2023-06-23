23 июня 2023

Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно

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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор заявил о том, что в регионе ситуация спокойная Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы. Ситуация в регионе спокойная», — подчеркнул в посте Шумков.

По словам курганского губернатора, любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиями, огромной кровью и ее разрушением. Шумков попросил жителей — не делать резких движений.

Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что непомерные амбиции владельца ЧВК привели его к измене родине.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы. Ситуация в регионе спокойная», — подчеркнул в посте Шумков. По словам курганского губернатора, любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиями, огромной кровью и ее разрушением. Шумков попросил жителей — не делать резких движений. Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что непомерные амбиции владельца ЧВК привели его к измене родине.
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