Шумков заявил, что в Курганской области спокойно и стабильно

24 июня 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор заявил о том, что в регионе ситуация спокойная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы. Ситуация в регионе спокойная», — подчеркнул в посте Шумков. По словам курганского губернатора, любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиями, огромной кровью и ее разрушением. Шумков попросил жителей — не делать резких движений. Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что непомерные амбиции владельца ЧВК привели его к измене родине.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе ситуация абсолютно спокойная и стабильная. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Необходимо подчиняться только законным властям. Исполнять все их требования. Не вестись на провокации, информационные вбросы и призывы. Ситуация в регионе спокойная», — подчеркнул в посте Шумков. По словам курганского губернатора, любое двоевластие, мятеж или бардак в нашей стране неизбежно чреваты хаосом со страшными последствиями, огромной кровью и ее разрушением. Шумков попросил жителей — не делать резких движений. Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Путин подчеркнул, что непомерные амбиции владельца ЧВК привели его к измене родине.