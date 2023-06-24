Путин: амбиции довели Пригожина до измены родине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве родины Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Амбиции привели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к отступничеству и измене родине. Об этом в ходе спецобращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Такое уже было в начале прошлого века: тогда произошла Гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться, защитим народ от внутреннего предательства — то, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции привели к измене родине», — объяснил глава государства.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по своему лагерю и пообещало ответить. Ведомство сразу же опровергло эту информацию. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Амбиции привели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к отступничеству и измене родине. Об этом в ходе спецобращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин. «Такое уже было в начале прошлого века: тогда произошла Гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться, защитим народ от внутреннего предательства — то, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции привели к измене родине», — объяснил глава государства. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по своему лагерю и пообещало ответить. Ведомство сразу же опровергло эту информацию. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...