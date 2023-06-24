Путин: амбиции довели Пригожина до измены родине

24 июня 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве родины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Амбиции привели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к отступничеству и измене родине. Об этом в ходе спецобращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин. «Такое уже было в начале прошлого века: тогда произошла Гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться, защитим народ от внутреннего предательства — то, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции привели к измене родине», — объяснил глава государства. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по своему лагерю и пообещало ответить. Ведомство сразу же опровергло эту информацию. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.

Амбиции привели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к отступничеству и измене родине. Об этом в ходе спецобращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин. «Такое уже было в начале прошлого века: тогда произошла Гражданская война, русские убивали русских. Мы не дадим этому повториться, защитим народ от внутреннего предательства — то, с чем мы столкнулись, именно предательство. Непомерные амбиции привели к измене родине», — объяснил глава государства. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по своему лагерю и пообещало ответить. Ведомство сразу же опровергло эту информацию. На основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. URA.RU приводило сводку, что известно о вооруженном мятеже на данный момент.