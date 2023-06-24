Военкор RT сообщил о взрывах и стрельбе в Ростове-на-Дону. Видео

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Роман Косарев сообщил о стрельбе в Ростове Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Ростове-на-Дону раздались стрельба и взрывы. Инцидент произошел у штаба Южного военного округа, заявил военкор Роман Косарев.

«Раздалась стрельба у штаба ЮВО в Ростове», — написал Роман Косарев св своем telegram-канале. Также военный корреспондент опубликовал видео, на котором прогремел взрыв у штаба.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он и его бойцы вошли в Ростов и якобы взяли под контроль штаб ЮВО. На основателя военной компании было заведено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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В Ростове-на-Дону раздались стрельба и взрывы. Инцидент произошел у штаба Южного военного округа, заявил военкор Роман Косарев. «Раздалась стрельба у штаба ЮВО в Ростове», — написал Роман Косарев св своем telegram-канале. Также военный корреспондент опубликовал видео, на котором прогремел взрыв у штаба. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он и его бойцы вошли в Ростов и якобы взяли под контроль штаб ЮВО. На основателя военной компании было заведено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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