Роман Косарев сообщил о стрельбе в Ростове
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
В Ростове-на-Дону раздались стрельба и взрывы. Инцидент произошел у штаба Южного военного округа, заявил военкор Роман Косарев.
«Раздалась стрельба у штаба ЮВО в Ростове», — написал Роман Косарев св своем telegram-канале. Также военный корреспондент опубликовал видео, на котором прогремел взрыв у штаба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он и его бойцы вошли в Ростов и якобы взяли под контроль штаб ЮВО. На основателя военной компании было заведено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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