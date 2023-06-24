Российские войска отразили 16 атак ВСУ во время мятежа Пригожина

24 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Военные России успешно отразили атаки ВСУ в зоне спецоперации во время мятежа Пригожина, заявили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Во время того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил вооруженный мятеж против Минобороны России, армия РФ отразила 16 атак Украины. Об этом сообщает Минобороны России во время брифинга. «(Вооруженные силы) ВС РФ за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в ходе боев уничтожено более 245 украинских военнослужащих. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в Серебрянском лесничестве», — следует из брифинга Минобороны. Он опубликован в telegram-канале ведомства. Три атаки были отражены в районе Времевского выступа. Таким образом общее число отраженных атак достигло 16. Также Россия за сутки поразила две бригады морской пехоты ВСУ на бахмутском направлении. В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны атаковали позиции его бойцов. Минобороны это опровергли. Позже Пригожин объявил, что пойдет в наступление по позициям армии России. Его отряды уже вошли в Ростове-на-Дону, там выкладываются противотанковые мины. В это время подразделения ВСУ на бахмутском направлении активизировались. По ним работают военные армии России. О прорывах ВСУ в этом регионе не сообщалось.

Во время того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил вооруженный мятеж против Минобороны России, армия РФ отразила 16 атак Украины. Об этом сообщает Минобороны России во время брифинга. «(Вооруженные силы) ВС РФ за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в ходе боев уничтожено более 245 украинских военнослужащих. Российские войска отразили четыре атаки ВСУ в Серебрянском лесничестве», — следует из брифинга Минобороны. Он опубликован в telegram-канале ведомства. Три атаки были отражены в районе Времевского выступа. Таким образом общее число отраженных атак достигло 16. Также Россия за сутки поразила две бригады морской пехоты ВСУ на бахмутском направлении. В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны атаковали позиции его бойцов. Минобороны это опровергли. Позже Пригожин объявил, что пойдет в наступление по позициям армии России. Его отряды уже вошли в Ростове-на-Дону, там выкладываются противотанковые мины. В это время подразделения ВСУ на бахмутском направлении активизировались. По ним работают военные армии России. О прорывах ВСУ в этом регионе не сообщалось.