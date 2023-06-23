Мэрия Екатеринбурга уничтожит всю рекламу ЧВК «Вагнер» в городе

24 июня 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Конкретно в метро рекламу уберут в ночь на 25 июня Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мэрия Екатеринбурга вместе с районными администрациями формирует список мест с рекламой ЧВК «Вагнер». Вся она будет уничтожена, рассказал URA.RU источник. Соответствующее распоряжение, вероятно, пришло из областного правительства. Поскольку мэр Алексей Орлов сказал URA.RU, что таких распоряжений не давал (это полномочия МУГИСО). Днем 24 июня пресс-служба мэрии говорила только про метро. Кстати, по данным агентства, с требованием убрать баннеры ЧВК со станции «Площадь 1905 года» в мэрию еще в начале недели обратились сразу несколько местных жителей. Вечером 23 июня лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.

Мэрия Екатеринбурга вместе с районными администрациями формирует список мест с рекламой ЧВК «Вагнер». Вся она будет уничтожена, рассказал URA.RU источник. Соответствующее распоряжение, вероятно, пришло из областного правительства. Поскольку мэр Алексей Орлов сказал URA.RU, что таких распоряжений не давал (это полномочия МУГИСО). Днем 24 июня пресс-служба мэрии говорила только про метро. Кстати, по данным агентства, с требованием убрать баннеры ЧВК со станции «Площадь 1905 года» в мэрию еще в начале недели обратились сразу несколько местных жителей. Вечером 23 июня лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.