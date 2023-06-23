23 июня 2023

В Кургане сняли баннер с рекламой частной армии Пригожина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, баннер, реклама, рекламный баннер
В Кургане сняли рекламный баннер частной военной компании Пригожина Фото:

В Кургане сняли баннер с рекламой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Днем 24 июня баннер с рекламой частной военной компании находился в районе Некрасовского моста. А сейчас место для наружной рекламы пустует», — передает корреспондент.

В пресс-службу администрации Кургана был направлен запрос, чтобы выяснить сколько баннеров с рекламой ЧВК «Вагнер» находится в Кургане, а также кто дал распоряжение по их демонтажу. Был получен ответ мэрии: «Администрация города не занимается размещением наружной рекламы».

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане закрыты двери здания, где происходил набор бойцов в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина. Возле центра наблюдается спокойная обстановка.

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В Кургане сняли баннер с рекламой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Днем 24 июня баннер с рекламой частной военной компании находился в районе Некрасовского моста. А сейчас место для наружной рекламы пустует», — передает корреспондент. В пресс-службу администрации Кургана был направлен запрос, чтобы выяснить сколько баннеров с рекламой ЧВК «Вагнер» находится в Кургане, а также кто дал распоряжение по их демонтажу. Был получен ответ мэрии: «Администрация города не занимается размещением наружной рекламы». Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане закрыты двери здания, где происходил набор бойцов в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина. Возле центра наблюдается спокойная обстановка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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