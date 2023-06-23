В Кургане сняли рекламный баннер частной военной компании Пригожина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сняли баннер с рекламой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Днем 24 июня баннер с рекламой частной военной компании находился в районе Некрасовского моста. А сейчас место для наружной рекламы пустует», — передает корреспондент.

В пресс-службу администрации Кургана был направлен запрос, чтобы выяснить сколько баннеров с рекламой ЧВК «Вагнер» находится в Кургане, а также кто дал распоряжение по их демонтажу. Был получен ответ мэрии: «Администрация города не занимается размещением наружной рекламы».

Ранее корреспондент URA.RU сообщил, что в Кургане закрыты двери здания, где происходил набор бойцов в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина. Возле центра наблюдается спокойная обстановка.