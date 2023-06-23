23 июня 2023

В Кургане у центра ЧВК «Вагнер» закрыты двери. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация и ТИК Советского района Челябинск, дверь, замок, печать
Входную дверь центра открыть не удалось (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В Кургане закрыты двери здания центра ЧВК «Вагнер», а возле него наблюдается спокойная обстановка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, приехавший к зданию.

«Вход закрыт. Возле здания все спокойно. Также вокруг не видно представителей организации», — рассказал корреспондент.

Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». После этого бойцы формирований организации вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал эти действия «мятежом», а самого Пригожина — «предателем». Слова президента поддержали мэры курганских муниципалитетов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков добавил, что в регионе все спокойно и попросил жителей «не вестись на провокации».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане закрыты двери здания центра ЧВК «Вагнер», а возле него наблюдается спокойная обстановка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, приехавший к зданию. «Вход закрыт. Возле здания все спокойно. Также вокруг не видно представителей организации», — рассказал корреспондент. Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». После этого бойцы формирований организации вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал эти действия «мятежом», а самого Пригожина — «предателем». Слова президента поддержали мэры курганских муниципалитетов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков добавил, что в регионе все спокойно и попросил жителей «не вестись на провокации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...