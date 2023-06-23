Входную дверь центра открыть не удалось (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

В Кургане закрыты двери здания центра ЧВК «Вагнер», а возле него наблюдается спокойная обстановка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, приехавший к зданию.

«Вход закрыт. Возле здания все спокойно. Также вокруг не видно представителей организации», — рассказал корреспондент.

Ранее владелец частной армии бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». После этого бойцы формирований организации вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин назвал эти действия «мятежом», а самого Пригожина — «предателем». Слова президента поддержали мэры курганских муниципалитетов. Губернатор Курганской области Вадим Шумков добавил, что в регионе все спокойно и попросил жителей «не вестись на провокации».