Свердловским полицейским отменили отпуска из-за мятежа Пригожина

Планы свердловской полиции подверглись коррекции из-за мятежа Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Полицейским Свердловской области отменили отпуска из-за вооруженного мятежа, поднятого бизнесменом Пригожиным. Приказ касается всех сотрудников — от рядовых до руководства, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Свердловским полицейским запретили уходить в отпуска на фоне мятежа Пригожина. Говорят, ограничение касается всех — рядовых и руководителей», — сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области опроверг информацию инсайдера. «Это информационная утка», — кратко прокомментировал полковник.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесение ударов по позициям его бойцов. Он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву с целью сместить с постов министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. В ряде регионов, включая Москву, был введен режим КТО.

Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой. Из последних сообщений известно, что с бизнесменом вел переговоры лидер Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России.

Обновлено в 23.18: добавлен комментарий полиции.