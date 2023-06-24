WSJ: США отложили санкции против частной армии Пригожина на фоне мятежа 24 июня 2023 в 23:22 Размер текста - 17 + Госдепартамент собирался вводить санкции 26 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Соединенные Штаты Америки решили отложить новые санкций в отношении частной армии бизнесмена Евгения Пригожина из-за ситуации в России. Об этом рассказали осведомленные источники в правительстве. «Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону», — цитирует WSJ слова источника. Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), американская администрация опасается, что, введя новые санкции, она может «занять сторону» российского руководства. По утверждению газеты, Госдепартамент собирался 27 июня ввести очередные санкции в отношении частной военной компании. 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Позже Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о своем отказе продолжать мятеж. Соединенные Штаты Америки решили отложить новые санкций в отношении частной армии бизнесмена Евгения Пригожина из-за ситуации в России. Об этом рассказали осведомленные источники в правительстве. «Вашингтон не хочет выглядеть так, будто он занимает ту или иную сторону», — цитирует WSJ слова источника. Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), американская администрация опасается, что, введя новые санкции, она может «занять сторону» российского руководства. По утверждению газеты, Госдепартамент собирался 27 июня ввести очередные санкции в отношении частной военной компании. 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Позже Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о своем отказе продолжать мятеж. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям