Губернатор Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО» встретился с делегацией Челябинской области и назвал ребятам своих наставников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит с 24 по 29 июня на ГЦ «Солнечная долина» в Миассе, встретился с делегацией Челябинской области. Ребятам он назвал имена своих наставников, а также прокомментировал главную тему вчерашнего дня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня президент исчерпывающе обозначил позицию, я с ней полностью согласен. Сегодня важно быть вместе», — отметил на встрече с делегацией Челябинской области на форуме «УТРО» Алексей Текслер.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, а также гранты, инициативы и проекты ребят. По мнению Алексея Текслера, для воспитания достойной молодежи крайне важны педагоги и наставники. Именно они помогут ребятам на пути становления личности. Сам Алексей Текслер своими главными наставниками считает родителей, тренера, учителей и ректора вуза, в котором учился.

«Своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился», — отметил челябинский губернатор. И добавил, что именно эти люди определили его путь.

Также ребятам он пожелал плодотворной работы и новых проектов. После чего губернатор посетил и другие площадки форума «УТРО», в частости, трек «Молодость и туризм» (ЯНАО), творческий трек «КультУралИст» (Свердловская область), трек «Добрые люди» (ХМАО-Югра).

Ранее стало известно, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». Мероприятие вошло в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».

На форуме «Утро» Алексей Текслер встретился с делегацией Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Собравшимся губернатор рассказал про своих наставников Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Алексей Текслер также посетил несколько площадок форума «УТРО» Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области