24 июня 2023
23 июня 2023

Челябинский губернатор Текслер назвал своих наставников. Фото

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО» встретился с делегацией Челябинской области и назвал ребятам своих наставников Фото:

Губернатор Алексей Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит с 24 по 29 июня на ГЦ «Солнечная долина» в Миассе, встретился с делегацией Челябинской области. Ребятам он назвал имена своих наставников, а также прокомментировал главную тему вчерашнего дня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня президент исчерпывающе обозначил позицию, я с ней полностью согласен. Сегодня важно быть вместе», — отметил на встрече с делегацией Челябинской области на форуме «УТРО» Алексей Текслер.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, а также гранты, инициативы и проекты ребят. По мнению Алексея Текслера, для воспитания достойной молодежи крайне важны педагоги и наставники. Именно они помогут ребятам на пути становления личности. Сам Алексей Текслер своими главными наставниками считает родителей, тренера, учителей и ректора вуза, в котором учился.

«Своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился», — отметил челябинский губернатор. И добавил, что именно эти люди определили его путь.

Также ребятам он пожелал плодотворной работы и новых проектов. После чего губернатор посетил и другие площадки форума «УТРО», в частости, трек «Молодость и туризм» (ЯНАО), творческий трек «КультУралИст» (Свердловская область), трек «Добрые люди» (ХМАО-Югра).

Ранее стало известно, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». Мероприятие вошло в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».

На форуме «Утро» Алексей Текслер встретился с делегацией Челябинской области
На форуме «Утро» Алексей Текслер встретился с делегацией Челябинской области

Собравшимся губернатор рассказал про своих наставников
Собравшимся губернатор рассказал про своих наставников

Алексей Текслер также посетил несколько площадок форума «УТРО»
Алексей Текслер также посетил несколько площадок форума «УТРО»
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Губернатор Алексей Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит с 24 по 29 июня на ГЦ «Солнечная долина» в Миассе, встретился с делегацией Челябинской области. Ребятам он назвал имена своих наставников, а также прокомментировал главную тему вчерашнего дня, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Сегодня президент исчерпывающе обозначил позицию, я с ней полностью согласен. Сегодня важно быть вместе», — отметил на встрече с делегацией Челябинской области на форуме «УТРО» Алексей Текслер. Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, а также гранты, инициативы и проекты ребят. По мнению Алексея Текслера, для воспитания достойной молодежи крайне важны педагоги и наставники. Именно они помогут ребятам на пути становления личности. Сам Алексей Текслер своими главными наставниками считает родителей, тренера, учителей и ректора вуза, в котором учился. «Своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился», — отметил челябинский губернатор. И добавил, что именно эти люди определили его путь. Также ребятам он пожелал плодотворной работы и новых проектов. После чего губернатор посетил и другие площадки форума «УТРО», в частости, трек «Молодость и туризм» (ЯНАО), творческий трек «КультУралИст» (Свердловская область), трек «Добрые люди» (ХМАО-Югра). Ранее стало известно, что в Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». Мероприятие вошло в линейку Всероссийской форумной кампании Росмолодежи вместе с «Евразия Global», «Таврида», «Территория смыслов», «Алтай. Территория развития», «Амур», «iВолга».
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