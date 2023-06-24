В Челябинской области стартовал молодежный форум «УТРО». Фото

24 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Форум «УТРО» проходит в Челябинской области с 24 по 29 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» открылся форум уральской молодежи «УТРО». В этом году его участниками стали 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. «Рад видеть столько активных людей у нас, на Южном Урале. Уверен, площадки форума будут для вас местом встреч, что вы сможете реализовать себя и предложить различные проекты, инициативы. Росмолодежь, региональное правительство вас обязательно поддержит», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который посетил форум в первый день его работы вместе с заместителем полпреда в УрФО Борисом Кирилловым. По словам главы региона, на тех, кто сегодня работает с подрастающим поколением, лежит огромная ответственность. Для таких специалистов в рамках работы форума подготовлено сразу два трека — «Педагоги и наставники» (Челябинская область) и «Команда первых» (Курганская область). Форум «УТРО» в Челябинской области походит с 24 по 29 июня. На мероприятие собралось порядка 500 человек, в их числе, активная молодежь, педагоги и наставники. Они представляют 30 регионов страны, в том числе есть ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Также на форум приехали гости из Белоруссии и Казахстана. Ранее стало известно, что на молодежный форум в Челябинскую область съедутся российские звезды. Хедлайнерами станут группы PIZZA и Dabro. Глава региона посетил форум «УТРО» вместе с замом полпреда в УрФО Борисом Кирилловым и супругой Ириной Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Алексей Текслер приехал на форум «УТРО» в первый день его работы Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная долина» открылся форум уральской молодежи «УТРО». В этом году его участниками стали 500 человек из 30 регионов России, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. «Рад видеть столько активных людей у нас, на Южном Урале. Уверен, площадки форума будут для вас местом встреч, что вы сможете реализовать себя и предложить различные проекты, инициативы. Росмолодежь, региональное правительство вас обязательно поддержит», — обратился к собравшимся губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который посетил форум в первый день его работы вместе с заместителем полпреда в УрФО Борисом Кирилловым. По словам главы региона, на тех, кто сегодня работает с подрастающим поколением, лежит огромная ответственность. Для таких специалистов в рамках работы форума подготовлено сразу два трека — «Педагоги и наставники» (Челябинская область) и «Команда первых» (Курганская область). Форум «УТРО» в Челябинской области походит с 24 по 29 июня. На мероприятие собралось порядка 500 человек, в их числе, активная молодежь, педагоги и наставники. Они представляют 30 регионов страны, в том числе есть ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Также на форум приехали гости из Белоруссии и Казахстана. Ранее стало известно, что на молодежный форум в Челябинскую область съедутся российские звезды. Хедлайнерами станут группы PIZZA и Dabro.