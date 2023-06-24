В ХМАО продают дачу с собственным пляжем за 11,7 млн рублей. Фото

25 июня 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Дача расположена на берегу Теплого канала Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продается дача, расположенная на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 11,7 миллионов рублей. «Продается дача на берегу Теплого канала. Оборудованный спуск на воду для гидроцикла прямо с дачного участка. Собственный пляж без посторонних, вода теплая, купаться можно с мая по октябрь», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Площадь дачного дома — 150 квадратных метров, имеется кухня, гостиная, две спальни. На участке размером 11 соток расположены баня и беседка с панорамным остеклением. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается двухуровневая квартира с водопадом за 130 млн рублей. Пентхаус расположен в ЖК «Северная Венеция». Площадь дома 150 квадратных метров Фото: «Авито» Беседка с панорамным остеклением Фото: «Авито» Фото: «Авито» Фото: «Авито»

В Сургуте (ХМАО) продается дача, расположенная на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 11,7 миллионов рублей. «Продается дача на берегу Теплого канала. Оборудованный спуск на воду для гидроцикла прямо с дачного участка. Собственный пляж без посторонних, вода теплая, купаться можно с мая по октябрь», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Площадь дачного дома — 150 квадратных метров, имеется кухня, гостиная, две спальни. На участке размером 11 соток расположены баня и беседка с панорамным остеклением. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается двухуровневая квартира с водопадом за 130 млн рублей. Пентхаус расположен в ЖК «Северная Венеция».