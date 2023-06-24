24 июня 2023
23 июня 2023

В ХМАО продают дачу с собственным пляжем за 11,7 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Курганской областной Думы на полях ЗАО "Картофель". Село Митино, митинское водохранилище
Дача расположена на берегу Теплого канала Фото:

В Сургуте (ХМАО) продается дача, расположенная на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 11,7 миллионов рублей.

«Продается дача на берегу Теплого канала. Оборудованный спуск на воду для гидроцикла прямо с дачного участка. Собственный пляж без посторонних, вода теплая, купаться можно с мая по октябрь», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

Площадь дачного дома — 150 квадратных метров, имеется кухня, гостиная, две спальни. На участке размером 11 соток расположены баня и беседка с панорамным остеклением.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается двухуровневая квартира с водопадом за 130 млн рублей. Пентхаус расположен в ЖК «Северная Венеция».

Площадь дома 150 квадратных метров
Площадь дома 150 квадратных метров
Фото:
Беседка с панорамным остеклением
Беседка с панорамным остеклением
Фото:
Фото:
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) продается дача, расположенная на берегу Теплого канала, с собственным пляжем. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 11,7 миллионов рублей. «Продается дача на берегу Теплого канала. Оборудованный спуск на воду для гидроцикла прямо с дачного участка. Собственный пляж без посторонних, вода теплая, купаться можно с мая по октябрь», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Площадь дачного дома — 150 квадратных метров, имеется кухня, гостиная, две спальни. На участке размером 11 соток расположены баня и беседка с панорамным остеклением. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается двухуровневая квартира с водопадом за 130 млн рублей. Пентхаус расположен в ЖК «Северная Венеция».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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