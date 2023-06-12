В Сургуте (ХМАО) в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус. Между первым и вторым этажом установлен водопад высотой семь метров. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 130 миллионов рублей.
«Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) в современном доме ЖК Северная Венеция общей площадью 378,5 квадратных метров. Для поддержания микроклимата в квартире между вторым и первым этажами смонтирован водопад высотой семь метров», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».
Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Вся мебель и техника останется новому собственнику. В пентхаусе никто ранее не проживал.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается элитный коттедж в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Дом с панорамным остеклением расположен в пойме реки Почекуйка и окружен лесом.
В квартире остается новая мебель от ведущих итальянских брендов
В Сургуте (ХМАО) в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус. Между первым и вторым этажом установлен водопад высотой семь метров. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 130 миллионов рублей. «Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) в современном доме ЖК Северная Венеция общей площадью 378,5 квадратных метров. Для поддержания микроклимата в квартире между вторым и первым этажами смонтирован водопад высотой семь метров», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Вся мебель и техника останется новому собственнику. В пентхаусе никто ранее не проживал. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается элитный коттедж в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Дом с панорамным остеклением расположен в пойме реки Почекуйка и окружен лесом.