Двухуровневый пентхаус расположен на 25 и 26 этажах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус. Между первым и вторым этажом установлен водопад высотой семь метров. Стоимость объекта недвижимости продавец оценил в 130 миллионов рублей.

«Продам дорого двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) в современном доме ЖК Северная Венеция общей площадью 378,5 квадратных метров. Для поддержания микроклимата в квартире между вторым и первым этажами смонтирован водопад высотой семь метров», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Вся мебель и техника останется новому собственнику. В пентхаусе никто ранее не проживал.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте продается элитный коттедж в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Дом с панорамным остеклением расположен в пойме реки Почекуйка и окружен лесом.

В квартире остается новая мебель от ведущих итальянских брендов Фото: «Авито»

В пентхаусе смонтирован 7-метровый водопад Фото: «Авито»