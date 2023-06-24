В Перми ликвидируют компанию, владевшую ипподромом и рестораном «Живаго»

25 июня 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Компания «Конкур-Пермь» владела элитным рестораном и пермским ипподромом Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми приступили к ликвидации компании «Конкур-Пермь», владевшей местным ипподромом и рестораном «Живаго». Эта информация содержится на сайте сервиса «СПАРК-Интерфакс». «ООО „Конкур-Пермь“ находится в стадии ликвидации. Ей занимается Вячеслав Добрынин, возглавляющий компанию с 2019 года», — указано на портале сервиса. Запись была опубликована 22 июня. ООО «Конкур-Пермь» было учреждено в 2011 году. Основное направление деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом. Размер уставного капитала немногим превышает 106 тысяч рублей. Ранее принадлежавшая «Конкур-Пермь» площадка ипподрома на шоссе Космонавтов была продана московскому девелоперу. На этом месте построили ТРЦ «Планета». После этого основным активом компании было бывшее здание ресторана «Живаго», в котором в дальнейшем разместили ТЦ «Zoom». На продажу объект выставили в 2020 году. В марте прошлого года появилась информация, что власти региона хотят выкупить здание, где раньше располагался элитный ресторан. К тому времени его стоимость составляла 90 миллионов рублей. Весной следующего года появилась информация, что актив приобрела компания «Ингрупп».

В Перми приступили к ликвидации компании «Конкур-Пермь», владевшей местным ипподромом и рестораном «Живаго». Эта информация содержится на сайте сервиса «СПАРК-Интерфакс». «ООО „Конкур-Пермь“ находится в стадии ликвидации. Ей занимается Вячеслав Добрынин, возглавляющий компанию с 2019 года», — указано на портале сервиса. Запись была опубликована 22 июня. ООО «Конкур-Пермь» было учреждено в 2011 году. Основное направление деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом. Размер уставного капитала немногим превышает 106 тысяч рублей. Ранее принадлежавшая «Конкур-Пермь» площадка ипподрома на шоссе Космонавтов была продана московскому девелоперу. На этом месте построили ТРЦ «Планета». После этого основным активом компании было бывшее здание ресторана «Живаго», в котором в дальнейшем разместили ТЦ «Zoom». На продажу объект выставили в 2020 году. В марте прошлого года появилась информация, что власти региона хотят выкупить здание, где раньше располагался элитный ресторан. К тому времени его стоимость составляла 90 миллионов рублей. Весной следующего года появилась информация, что актив приобрела компания «Ингрупп».