24 июня 2023
23 июня 2023

Под Тюменью водитель без прав опрокинул автомобиль, скрываясь от наряда ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
На водителя составили четыре административных протокола Фото:

Под Тюменью утром 23 июня водитель без прав попытался скрыться от сотрудников ДПС, однако не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Инцидент произошел в селе Канаш Нижнетавдинского района (Тюменская область). За рулем автомобиля ВАЗ2107 сидел 39-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он не остановился по требованию наряда ДПС. После чего не справился с управлением автомобиля и тот опрокинулся», — рассказали в ведомстве.

По словам ГИБДД, мужчина, находящийся за рулем, получил травму, а его 23-летний пассажир не пострадал. На водителя составили четыре административных протокола: за езду без прав и документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию ДПС.

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Под Тюменью утром 23 июня водитель без прав попытался скрыться от сотрудников ДПС, однако не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Инцидент произошел в селе Канаш Нижнетавдинского района (Тюменская область). За рулем автомобиля ВАЗ2107 сидел 39-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он не остановился по требованию наряда ДПС. После чего не справился с управлением автомобиля и тот опрокинулся», — рассказали в ведомстве. По словам ГИБДД, мужчина, находящийся за рулем, получил травму, а его 23-летний пассажир не пострадал. На водителя составили четыре административных протокола: за езду без прав и документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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