Под Тюменью водитель без прав опрокинул автомобиль, скрываясь от наряда ДПС

25 июня 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

На водителя составили четыре административных протокола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Тюменью утром 23 июня водитель без прав попытался скрыться от сотрудников ДПС, однако не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Инцидент произошел в селе Канаш Нижнетавдинского района (Тюменская область). За рулем автомобиля ВАЗ2107 сидел 39-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он не остановился по требованию наряда ДПС. После чего не справился с управлением автомобиля и тот опрокинулся», — рассказали в ведомстве. По словам ГИБДД, мужчина, находящийся за рулем, получил травму, а его 23-летний пассажир не пострадал. На водителя составили четыре административных протокола: за езду без прав и документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию ДПС.

Под Тюменью утром 23 июня водитель без прав попытался скрыться от сотрудников ДПС, однако не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Инцидент произошел в селе Канаш Нижнетавдинского района (Тюменская область). За рулем автомобиля ВАЗ2107 сидел 39-летний водитель, не имеющий права управления транспортом. Он не остановился по требованию наряда ДПС. После чего не справился с управлением автомобиля и тот опрокинулся», — рассказали в ведомстве. По словам ГИБДД, мужчина, находящийся за рулем, получил травму, а его 23-летний пассажир не пострадал. На водителя составили четыре административных протокола: за езду без прав и документов, отсутствие полиса ОСАГО, а также за то, что не остановился по требованию ДПС.