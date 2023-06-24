Правительство РФ направит Ямалу 6,5 миллиона рублей на развитие сельских территорий

Правительство РФ выделит Ямалу 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России.
«Правительство РФ профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получат федеральные деньги. В округ направят 6,5 миллиона», — указано в распоряжении.
По официальным данным, в 2023 году на финансирование по комплексному развитию сельских территорий в регионах будет направлено 4,6 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас. Это поможет ускорить реализацию проектов.
В этом году для ЯНАО предусмотрены почти 5,2 миллиона рублей. Также на 2024 год добавят еще 1,3 миллиона. В общей сложности ЯНАО получит от правительства 6,5 млн. Все эти деньги выделят на обновление домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детсадов, школ и спортивных учреждений в селах.
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