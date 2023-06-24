24 июня 2023
23 июня 2023

Правительство РФ направит Ямалу 6,5 миллиона рублей на развитие сельских территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, арктика, ямал, поселок тазовский
Ямал вошел в число 33 регионов, которые получат федеральные деньги Фото:

Правительство РФ выделит Ямалу 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России.

«Правительство РФ профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получат федеральные деньги. В округ направят 6,5 миллиона», — указано в распоряжении.

По официальным данным, в 2023 году на финансирование по комплексному развитию сельских территорий в регионах будет направлено 4,6 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас. Это поможет ускорить реализацию проектов.

В этом году для ЯНАО предусмотрены почти 5,2 миллиона рублей. Также на 2024 год добавят еще 1,3 миллиона. В общей сложности ЯНАО получит от правительства 6,5 млн. Все эти деньги выделят на обновление домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детсадов, школ и спортивных учреждений в селах.

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Правительство РФ выделит Ямалу 6,5 миллиона на развитие сельских территорий. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России. «Правительство РФ профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий. Ямал вошел в число 33 регионов, которые получат федеральные деньги. В округ направят 6,5 миллиона», — указано в распоряжении. По официальным данным, в 2023 году на финансирование по комплексному развитию сельских территорий в регионах будет направлено 4,6 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас. Это поможет ускорить реализацию проектов. В этом году для ЯНАО предусмотрены почти 5,2 миллиона рублей. Также на 2024 год добавят еще 1,3 миллиона. В общей сложности ЯНАО получит от правительства 6,5 млн. Все эти деньги выделят на обновление домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детсадов, школ и спортивных учреждений в селах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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