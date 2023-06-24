24 июня 2023
23 июня 2023

Жителей Нового Уренгоя на два дня оставят без воды

В Новом Уренгое 26 и 27 июня отключат холодную воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможно временное ухудшение качества холодного водоснабжения Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 26 и 27 июня отключат холодное водоснабжение в микрорайоне Советский. Об этом сообщила в telegram-канале администрация города.

«Как сообщил „Уренгойгорводоканал“ 26 и 27 июня с 08:00 до 18:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения. Все это будет проходить, исходя из графика промывки, по следующим адресам: микрорайон Советский, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 10/2», — пишет администрация.

Жители районов смогут набрать воду в колонках, которые будут устанавливать в Советском микрорайоне вблизи домов 2/4 и 3/2А. Также 26 июня с 18:00 до 20:00 рядом с микрорайоном Советский, 4/3 будет организована раздача питьевой воды с водовоза.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 26 и 27 июня отключат холодное водоснабжение в микрорайоне Советский. Об этом сообщила в telegram-канале администрация города. «Как сообщил „Уренгойгорводоканал“ 26 и 27 июня с 08:00 до 18:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения. Все это будет проходить, исходя из графика промывки, по следующим адресам: микрорайон Советский, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 10/2», — пишет администрация. Жители районов смогут набрать воду в колонках, которые будут устанавливать в Советском микрорайоне вблизи домов 2/4 и 3/2А. Также 26 июня с 18:00 до 20:00 рядом с микрорайоном Советский, 4/3 будет организована раздача питьевой воды с водовоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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